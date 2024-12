Tutti gli appuntamenti in provincia della Notte Rossa Arci 2024

Grosseto: Si celebra sabato 7 dicembre la Notte Rossa dell’Arci, nata sette anni fa per rendere omaggio agli oltre 1000 tra associazioni e circoli affiliati alla più grande associazione culturale toscana, offrendo loro un’unica e grande cornice identitaria. Un vero e proprio grande evento diffuso, all’interno del quale ogni Circolo Arci può raccontare le proprie attività con le modalità che gli sono proprie. In provincia di Grosseto sono 15 i circoli che hanno aderito proponendo nei giorni di sabato 7 e domenica 8 dicembre tante attività differenziate che sono la testimonianza di un tessuto culturale vivo ed eterogeneo. All’interno delle iniziative un aspetto importante è quello della solidarietà perché in molte di queste occasioni saranno promosse raccolte fondi per le due campagne principali di Arci per il Libano e per Gaza.

Di seguito tutti gli eventi:

Circolo Arci Khorakhanè con Cantiere Queer - a partire dalle 18 - serata electro queer tesa a garantire serate d’intrattenimento LGBTQIA+ su tutto il territorio maremmano con incontro di sensibilizzazione

Circolo Arci Civitella Marittima - 17,30 - Incontro di sensibilizzazione per il contrasto al gioco d'azzardo patologico e cattive prassi: approfondimento su giochi e ricette tradizionali nei giorni di festa in Maremma, con Paolo Nardini

Circolo il Giardino - dalle 21,00 - Brindisi di inizio tesseramento e anno sociale con briscolata a premi

Circolino La Brizza - dalle 21,00 - Panfortata - Nell'ambito delle azioni della Cooperativa di Comunità di Montelaterone, sponsorizzazione del gioco sano tradizionale

Circolo Arci La Salina - dalle 17,00 - Musica e mercatino di Amici di Zanzibar e del Mondo ODV/NGO - Due circoli in collaborazione danno vita ad un appuntamento da non perdere, che unisce solidarietà e intrattenimento grazie al mercatino di oggettistica di Amici di Zanzibar

Arci Manciano - dalle 17,30 - Presentazione del libro "A festa - appunti sulla calendarizzazione festiva e il suo rapporto con la cucina in maremma" di Michele Graglia

Circolo ARCI Montenero - dalle 21,00 - Tombola e giochi natalizi - presentazione attività periodo natalizio e nuovi prodotti invernali

Circolo Arci Pereta - dalle 20,00 - Tombolata a premi con festa per il tesseramento

Circolarte Tatti - dalle 18,00 - Ritrovo con i Maggerini per festeggiare insieme l'inizio delle attività del circolo e canti popolari.

Circolo Arci Torniella - dalle 15 alle 20 al circolo di Torniella sarà presentata la mostra del progetto Scacciapensieri con tanti artigiani locali

Arci Confraternita Roccastrada - a partire dalle 18 - Approfondimento sull'olio extravergine d'oliva con tanti produttori locali, dalle 21,30 - Andy John Jones LIVE!

Gli appuntamenti continuano anche la domenica:

Arci Montemassi - h.15,30 - festa tesseramento e racconto programmazione feste natalizie con tantissime iniziative

Quanto Basta Libreria - h.18,00 - evento Rime in Circolo - Apericena a tema Ottava Rima - tutti i commensali parteciperanno attivamente alla costruzione dei temi che poi vedranno alternarsi alle rime vari poeti locali e regionali con la tecnica dell'Ottava Rima