Tutti al centro commerciale Aurelia Antica per scrivere le letterine di Natale

Grosseto: Il conto alla rovescia verso il Natale è già cominciato a Aurelia Antica Shopping Center. E mentre il centro commerciale di Grosseto si sta addobbando a festa per l'appuntamento più atteso dell'anno da parte di tutta la famiglia, ecco un momento da non perdere: nel pomeriggio di domenica 1 dicembre, a partire dalle ore 16, i bambini sono invitati in galleria per scrivere la loro letterina di Natale. Il centro commerciale, infatti, organizza un laboratorio aperto a tutti i bambini, gratuitamente e senza iscrizione, per vivere insieme un pomeriggio di magia e creatività.

Durante il laboratorio, i più piccoli potranno esprimere tutta la loro fantasia scrivendo e decorando le proprie letterine per Babbo Natale. I bambini, in un’atmosfera natalizia incantata, avranno a disposizione tutto il necessario per creare una letterina unica e speciale che contenga i loro pensieri e i desideri sulle sorprese da trovare sotto l'albero la mattina del 25 dicembre.

Una volta completata l'opera, i bambini potranno sistemare le letterine sotto il maxi-albero di Natale che sarà allestito nella piazzetta centrale della galleria di Aurelia Antica Shopping Center. Una tradizione da rispettare per condividere ancor di più lo spirito natalizio in queste festività.

E nei prossimi giorni Aurelia Antica Shopping Center, che il 25 novembre ha compiuto 14 anni di attività, renderà noto il calendario di tutti gli eventi in programma per il Natale 2024. Tutte le informazioni e le iniziative del centro commerciale sono sul sito www.aureliaantica.it e sui canali social (Facebook e Instagram) del centro commerciale.