Tutti a tavola, tutti insieme senza glutine a scuola

Redazione L'Amministrazione comunale insieme ai due istituti comprensivi di Follonica ha aderito alla settimana della celiachia. Per l'occasione verrà servito un pasto senza glutine per tutti i bambini e le bambine

Follonica: Quella che va dal 13 al 21 maggio è la settimana della celiachia e l'Amministrazione comunale insieme ai due Istituti Comprensivi di Follonica ha aderito al progetto "Tutti a tavola, tutti insieme" pensato dall'associazione Italiana Celiachia Toscana. Per l'occasione, nelle mense scolastiche sarà offerto un menù senza glutine, al fine di sensibilizzare i bambini e le bambine su tale condizione. Il 16 maggio verrà servito un pasto senza glutine nella scuola Rodari e nella classi II III IV e V della scuola Calvino, mentre il 18 maggio il progetto passerà nella suola Buozzi, nelle classi I della scuola Calvino, nella scuola Don Milani e nella scuola di via Cimarosa. L'Associazione Italiana Celiachia si impegna per tutelare i diritti delle persone celiache e dei loro familiari, soprattutto attraverso la sensibilizzazione verso le tematiche legate alla celiachia e all'alimentazione senza glutine. «Con questa iniziativa vogliamo diffondere la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine – spiega l'Amministrazione comunale – l'obiettivo è garantire un diritto indispensabile di ogni bimbo e bimba: la completa e corretta integrazione dei celiaci nel contesto scolastico». Al progetto parteciperanno alcuni testimonial che racconteranno alle bambine e ai bambini la loro esperienza.





