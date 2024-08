Tutte le iniziative organizzate a Manciano nel week-end: XIII° Edizione del Palio delle Botti

Manciano: Da giovedì 22 a domenica 25 agosto a Manciano XIII° Edizione del Palio delle Botti. Tutto il programma.



Giovedì 22

ore 19,30: sfilata dei Rioni da piazza della Pace a piazza Garibaldi con la Filarmonica G. Verdi di Montemerano. Serata "Speciale Ciaffagnoni" Ore 21,30: spettacolo di presentazione del Palio

Venerdì 23

ore 21: VII° Palio Femminile





Sabato 24 ore 21: XIII° Palio delle Botti

Domenica 25 ore 17,30: Mini Palio - ore 21,00: spettacolo di premiazione dj set con dj Fosco and Friends Dal 24 al 25 agosto presso "Le Stanze", via Cavour 6: esposizione "Botti dipinte" e mostra fotografica Bar Bottai e punto ristoro aperti dal 23 al 25 dalle ore 19.

Sabato 24 agosto

Alla Biblioteca di Storia dell'Arte di Montemerano, alle ore 21, Simone Maretti narra "La Sirena" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa - Accademia del Libro di Montemerano

Dal 24 agosto al 1 settembre

Dal 24 agosto al 1° settembre torna, per la sua diciannovesima edizione, il Saturnia Festival. Il programma di quest’anno prevede sette concerti che spaziano dalla musica colta a quella “leggera” e si terranno nella Piazza Vittorio Veneto di Saturnia, in Piazza Garibaldi a Poggio Capanne e in Piazza del Castello a Montemerano. Tutte le serate avranno inizio alle 21.30 e saranno ad ingresso gratuito.

24 agosto

Vibracion Fatal - Rita di Tizio Trio (piazza Vittorio Veneto, Saturnia)

26 agosto

Il Pedagogo di campagna - Duo Monarimari (piazza Garibaldi, Poggio Capanne)

27 agosto

Kolossal - Quintetto di ottoni e percussione dell'orchestra delle 100 città (piazza Vittorio Veneto, Saturnia)

29 agosto

Réunion Forrò - Nicolas Farrugia, Aldo Milani (piazza Vittorio Veneto, Saturnia)

30 agosto

Trent'anni di amicizia, musica ed emozioni! - Corpo bandistico Pietro Bignardi di Monzuno (piazza Vittorio Veneto, Saturnia)

31 agosto

Giacomo e le sue Eroine - Serata lirica (piazza del Castello, Montemerano)

1° settembre

Festa Finale - La tradizionale chiusura del Saturnia Festival con la Filarmonica Amilcare Ponchielli (piazza Vittorio Veneto, Saturnia). La Filarmonica Ponchielli si riserva di modificare date, interpreti o programmi a seconda di eventuali sopraggiunte esigenze tecniche, artistiche, organizzative o di altra natura.