Turismo, dal Ministero webinar illustrativo sulle misure del PNRR

Redazione Roma: Venerdì 10 febbraio a partire dalle ore 11.00 si terrà un webinar organizzato e gestito dal Ministero del Turismo per illustrare 2 importanti misure PNRR, che complessivamente destinano oltre 2 miliardi agli operatori del settore.

Trattasi dell’“Incentivo FRI-Tur – Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo” da 1 miliardo e 380 milioni del “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo – Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI” da 358 milioni di euro. Saranno illustrati termini e modalità per accedere ai finanziamenti, che concernono interventi di riqualificazione energetica, antisismica, restauro, risanamento, digitalizzazione, rimozione delle barriere architettoniche, acquisto di arredi o realizzazione di piscine termali, e anche le misure per il sostegno alla nascita e al consolidamento delle piccole e medie imprese del settore turistico attraverso la concessione di garanzie sui finanziamenti. Il webinar è gestito dal Ministero del Turismo, con la partecipazione di CDP e ABI con la collaborazione di Invitalia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si potrà partecipare al Webinar collegandosi, in live streaming da remoto. Seguici





