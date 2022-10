Truffe agli anziani, Carabinieri e Comune organizzano incontri su come difendersi

Massa Marittima: Consigli pratici su come prevenire truffe e furti a danno delle fasce più deboli della popolazione: gli anziani. Parte da giovedì 27 ottobre una nuova campagna di prevenzione promossa dal Comando dei Carabinieri di Massa Marittima in collaborazione con il Comune, l’Auser e i Consigli di frazione, che prevede un ciclo di incontri nel capoluogo e nelle frazioni, aperti a tutta la popolazione.



Si inizia da Massa Marittima, giovedì 27 ottobre, alle ore 16 al Centro Auser. Il secondo appuntamento è giovedì 3 novembre, alle ore 16, a Valpiana, presso il bar Lo Sbarello; poi venerdì 4 novembre, alle ore 16, a Niccioleta, alla Bottega della salute; lunedì 7 novembre alle ore 16, al teatrino di Prata e martedì 8 novembre alle ore 16 a Tatti nelle ex scuole.

Nel corso degli incontri i Carabinieri spiegheranno ai presenti come difendersi dalle truffe e dai raggiri più ricorrenti a danno degli anziani, sia quelle evidenti che quelle più subdole, forniranno delle informazioni utili per proteggere sé stessi i propri familiari e le proprie abitazioni. Il fenomeno delle truffe e dei furti a danno delle fasce più deboli della popolazione è infatti sempre di strettissima attualità specie nei confronti degli anziani, che hanno una minore capacità di protezione e abitano spesso da soli. Durante ogni incontro saranno distribuiti anche dei vademecum informativi da portare a casa. Il Comando dei Carabinieri ricorda a tutti che in caso di dubbio sulle intenzioni della persona che ci troviamo di fronte è opportuno chiamare il 112.

“E’ una campagna informativa e di sensibilizzazione molto importante - commenta l’assessore del Comune di Massa Marittima, Ivan Terrosi – che avevamo già organizzato a inizio mandato e che riproponiamo di nuovo per aiutare i cittadini a riconoscere le varie tipologie di truffe che vengono messe in pratica nei centri abitati e che di solito hanno come vittime gli anziani. Invitiamo pertanto i cittadini a cogliere questa importante opportunità partecipando agli incontri.”