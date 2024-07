Cronaca Trovato morto nel fiume Fiora il 45enne maremmano scomparso ieri. Tra le cause forse un malore 11 luglio 2024

Redazione

Manciano: E' stato ritrovato il corpo del 45enne del quale si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo è stato trovato morto nel fiume Fiora. La causa del decesso sembrerebbe, almeno da quanto trapela, essere dovuta a un malore. Dopo l'allarme dato ieri per la scomparsa, erano attivate le ricerche con carabinieri e vigili del fuoco in campo a setacciare la zona del fiume Fiora. dove il 45enne spesso andava a fare il bagno. All'alba di oggi la scoperta del corpo, che era alla deriva del fiume.

