Trofeo Maremma 2025: il Rally che Infiamma la Toscana

Follonica: Il conto alla rovescia è terminato: il 49° Trofeo Maremma e il 10° Rally Storico stanno per prendere il via, con un entusiasmo alle stelle per quella che è ormai una classica del motorsport italiano.

Sabato 5 aprile, alle 17:30, la prima vettura scatterà dalla pedana di partenza in Piazza D. Guerrazzi, inaugurando la seconda prova del Trofeo Rally Toscana CRZ 7. Ben 85 equipaggi, tra auto moderne e storiche, sono pronti a sfidarsi su un percorso rinnovato e selettivo, che rende omaggio alle storiche prove speciali del rally toscano.

Il tracciato prevede 442,350 km complessivi, con 8 prove speciali su asfalto, per un totale di 72,25 km cronometrati. La gara si articola in due tappe:



Sabato: due prove speciali ripetute due volte, tra cui il ritorno dell'iconica prova di Tirli dopo 8 anni.

Domenica: due prove, anch'esse ripetute due volte, tra cui le storiche di Gavorrano e Tatti.

Grandi nomi al via, ma anche assenze pesanti. Mancheranno Rudy Michelini, plurivittorioso al Maremma, così come Tucci e Tosi, vincitore dell'ultima edizione. Riflettori puntati su Stefano Zambon e Alessio Santini, entrambi su Citroën C3 WRC Plus, tra i favoriti della competizione. Occhio anche a Giacomo Vargio, Simone Spadi (al rientro dopo 18 anni) e Stefano Bizzarri, pronti a dare battaglia.

Il quartier generale della gara sarà a Follonica, con la direzione gara e la segreteria ospitate nei locali dell'ex Casello Idraulico in via Roma. La sala stampa, invece, sarà situata a Marina di Scarlino, in Lungomare Garibaldi.

Confermata la collaborazione con Eni Rewind, main sponsor della competizione, che attraversa i suggestivi scenari delle Colline Metallifere Toscane. L’azienda, impegnata nella bonifica e valorizzazione degli ex siti minerari, rinnova così il suo legame con il territorio attraverso un evento di grande valore sportivo e identitario.

L'appuntamento con l’adrenalina è fissato: il Trofeo Maremma 2025 è pronto a scrivere un’altra pagina di storia del rally italiano!

( Foto Marco Ferretti)