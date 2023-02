Triathlon in oro Dubai

Gradino più alto per Alessio Rispoli che ha partecipato alla gara di Triathlon a TriYas ad Abu Dhabi, sul circuito di Formula1 Yas Marina.



Grosseto: Al collo indossa la medaglia d'oro per la specialità "Sprint", una specialità dove bisogna dare tutto in pochi minuti per eseguire i tre sport che la compongono, nuoto, bicicletta e corsa. Gara svolta a Dubai sotto un caldo torrido, con una grande umidità. Ha guadagnato subito un buon margine nella prima frazione di nuoto sui 750mt dove la temperatura del mare non era proprio invernale, ottimo il cambio in zona T1 che lo ha portato subito in sella per i 20km facendogli mantenere un buon margine. Si gestisce bene al cambio del T2 indossando con comodità le scarpe da corsa e vola per i 5km. Taglia il traguardo distanziando il suo avversario di due minuti, avversario ma anche e suo atleta! In questo caso l'atleta non supera il maestro.

Sì, perché Alessio Rispoli classe 89, tesserato con la Triathlon Grosseto, è da sempre un coach per questo sport, per aspiranti e per professionisti. La sua skill elevata, laurea in scienze motorie, laurea magistrale in scienza e tecniche dello sport presso il Foro Italico di Roma, ex campione di nuoto ed innumerevoli podi sportivi nel triathlon, dove spicca il secondo posto all'Ironman 70.3 in Oman nel 2022, lo hanno portato ad essere ingaggiato come head coach per la "BR Performance Studios" di Dubai e consulente per la Nazionale Triathlon dell'Arabia Saudita. Ad oggi Alessio, sua moglie Lara e la piccola Margherita di un mese raccolgono i frutti di anni di sacrifici e devozione per chi in questo sport ha sempre creduto e fatta passione, passione tramutata in un lavoro meraviglioso.

Lo vedremo, probabilmente, alla World Triathlon Series di Abu Dhabi il prossimo sabato 4 marzo!