Treves Blues Band a Vetulonia per il Grey Cat Festival

Vetulonia: La Treves Blues Band festeggia nel 2024 i suoi 50 anni di ininterrotta carriera! Fondata nel 1974 dall’armonicista milanese Fabio Treves, la TBB ha superato in mezzo secolo di vita cambiamenti epocali di mode e costumi, sorretta da un instancabile desiderio di far conoscere la bellezza e l’unicità della musica Blues. Nell’arco della carriera la sua armonica ha collaborato con i grandi artisti italiani e con artisti di fama internazionale: unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa, con la TBB ha fatto da supporter a grandi artisti, fra cui i Deep Purple nel loro tour italiano e Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma. Prima del concerto alle ore 20:30 apertura straordinaria del Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi” e visita guidata. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Abbonamento Grey Cat Follonica € 48 (+ diritti di prevendita)

Abbonamento Grey Cat On The Road € 40 (+ diritti di prevendita) Grey Cat Festival è organizzato e gestita da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il FAI – Delegazione di Grosseto. Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze Seguici



