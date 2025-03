Cronaca Treni: linea Pisa–La Spezia in programma lavori per venerdì 21 e per tutta la giornata di sabato 22 e domenica 23 marzo 10 marzo 2025

Dalle 23.00 del 21 e per tutta la giornata del 22 e 23 marzo circolazione sospesa tra Pisa e Forte dei Marmi riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e regionali Firenze: Sulla linea Pisa – La Spezia sono in programma dalle 23.00 di venerdì 21 e per tutta la giornata di sabato 22 e domenica 23 marzo lavori di manutenzione straordinaria per i quali è necessario interrompere la circolazione tra Pisa Centrale e Forte dei Marmi. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) interessano due ponti ferroviari. Il primo riguarda un torrente in sottoattraversamento dei binari tra Pietrasanta e Forte dei Marmi che sarà sostituito con elementi scatolari prefabbricati, mentre il secondo è quello sul fiume Morto in località Campaldo tra Pisa e Torre del Lago dove sarà fatta manutenzione agli appoggi della travata metallica. Durante le attività di cantiere sulla linea Pisa – La Spezia è prevista una riprogrammazione dei servizi a lunga percorrenza e regionali con cancellazioni, limitazioni, variazioni di orario e deviazioni di percorso. Saranno circa 50 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate nei due cantieri ogni giorno nel fine settimana con 10 mezzi d'opera. L'investimento totale da parte di RFI è di circa 1 milione di euro. TRENITALIA, LINEA PISA – LA SPEZIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE dal pomeriggio del 21 alla mattina del 24 marzo circolazione sospesa tra Pisa e Forte dei Marmi, coinvolti Frecce, Intercity e Regionale - si invitano i clienti a consultare i canali di informazione e di acquisto di Trenitalia

