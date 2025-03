Cronaca Treni: Dal venerdì 21 a lunedì 24 marzo linea Pisa–La Spezia in programma modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire lavori manutenzione 12 marzo 2025

12 marzo 2025 329

329 Stampa

Redazione

Firenze: Dal pomeriggio di venerdì 21 e fino alla mattina di lunedì 24 marzo sulla linea Pisa – La Spezia sono in programma modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire lavori di manutenzione programmati da Rete Ferroviaria Italiana tra Pisa e Forte dei Marmi. I lavori comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria con cancellazioni, limitazioni, variazioni di orario e deviazioni di percorso. Le variazioni ai servizi possono avvenire anche prima o dopo l'orario programmato dei lavori. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Regionale : subiranno cancellazioni totali, limitazioni di percorso con nuova origine o scadenza del servizio. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto una riprogrammazione del servizio con corse bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in autobus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale ei posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. Intercity : i treni Intercity delle relazioni Grosseto/Livorno – Milano, Sestri Levante – Napoli, Roma – Ventimiglia, Torino – Salerno ei treni Intercity Notte delle relazioni Torino – Salerno/Reggio di Calabria subiranno limitazioni di percorso, variazioni di orario, deviazioni di percorso con soppressione di fermate intermedie. Previsto servizio con corse bus. I treni Intercity 522, 679 e 685 ei treni Intercity Notte 794 e 796 subiranno variazioni anche il 21 marzo. I treni Intercity 501, 658, 662 subiranno variazioni anche il 24 marzo. Frecce : subiranno cancellazioni integrali, dal pomeriggio di venerdì 21 marzo fino alla mattina di lunedì 24 marzo, o limitazioni di percorso a Pisa nelle giornate di sabato 22 marzo e domenica 23 marzo, con soppressione della tratta Genova-Pisa. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Treni: Dal venerdì 21 a lunedì 24 marzo linea Pisa–La Spezia in programma modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire lavori manutenzione Treni: Dal venerdì 21 a lunedì 24 marzo linea Pisa–La Spezia in programma modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire lavori manutenzione 2025-03-12T14:06:00+01:00 389 it Dal venerdì 21 a lunedì 24 marzo linea Pisa–La Spezia in programma modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire lavori manutenzione PT2M /media/images/treno-freccia-bianca-2.jpg /media/images/thumbs/x600-treno-freccia-bianca-2.jpg Maremma News Pisa, Wed, 12 Mar 2025 14:06:00 GMT