trekking inedito a Giuncarico e Sabato trek a Baccinello

Grosseto: Domenica 12 febbraio ore 11.00 sarà la volta di Giuncarico. Un itinerario inedito, strutturato insieme ad un gruppo di sportivi locali che intendono valorizzare il territorio di Giuncarico attraverso varie discipline sportive. L'itinerario scelto infatti dopo il trekking terramarino, sarà riproposto per cicloescursioni e gare podistiche. Un itinerario interessante ad anello di circa 10 chilometri che parte dal paese e torna allo stesso attraversando antiche mulattiere e sentieri abbandonati di caccia. "Un itinerario che rappresenta in pieno il territorio sconosciuto di Giuncarico - afferma Maurizio Zaccherotti Presidente Associazione Terramare e Guida Ambientale Escursionistica- con bellissimi affacci sulle Bandite di Scarlino e l'antica piana. Un giusto connubio tra natura e storia. Crediamo che questo itinerario mostratoci da amici di Giuncarico potrà un giorno essere ancora più valorizzato attraverso eventi sportivi multidisciplinari".



Le proposte trekking Terramare proseguono sabato 18 febbraio ore 14.30 con un trekking a Baccinello con l'obiettivo di valorizzare il piccolo abitato e la sua importante storia legata alle Miniere. Per l'occasione, ai partecipanti del trekking, sarà effettuata una visita del museo della miniera e come sempre al termine, tutti a fare aperitivo a Baccinello (costo aperitivo non compresa nella quota di partecipazione).

Per partecipare è necessario prenotare su www.terramareitalia.it

Per maggiori informazioni ass.terramare@gmail.com oppure 3402600957