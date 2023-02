Viterbo: Tre nuovi ecografi negli ospedali di Montefiascone, Acquapendente e Belcolle. Acquistati con i fondi Pnrr sono entrati in funzione nei giorni scorsi. Ad annunciarlo una nota informativa della ASL di Viterbo.

«Il direttore generale della Asl di Viterbo, Antonella Proietti, il sindaco di Montefiascone, Giulia De Santis, e il direttore dell’unità operativa Diagnostica per immagini Polo, Mariano Ortenzi - si legge nella nota -, hanno visitato la struttura sanitaria falisca e visionato il nuovo ecografo radiologico che entrerà in funzione a breve, a seguito delle operazioni di collaudo della strumentazione e della formazione degli operatori. Altri due nuovi analoghi ecografi saranno operativi, con le stesse tempistiche, presso l’ospedale di Acquapendente e a Belcolle».

Le tre apparecchiature di ultima generazione, in grado di garantire prestazioni di qualità superiore, sono state acquistate dalla Asl di Viterbo con fondi PNRR per un investimento che supera i 123mila euro. Nel corso dell’incontro sono stati visionati anche il nuovo stratigrafo digitale e l’ecografo in dotazione alla Cardiologia, recentemente resi operativi sempre a Montefiascone.

«Il nuovo apparecchio ecografico installato nella Radiologia di Montefiascone – commenta Mariano Ortenzi -, insieme a quello messo a disposizione dei professionisti che operano negli ospedali di Acquapendente e di Belcolle, rappresenta una ulteriore implementazione tecnologica nell’assetto strumentale diagnostico della nostra Asl. Tutte le apparecchiature ecografiche acquistate sono di alta fascia, identiche tra loro, consentendo esami di elevatissima qualità e la stessa risposta, in termini di presa in carico del bisogno diagnostico, ai cittadini che si rivolgono alle tre strutture sanitarie».

«Attraverso questa ulteriore dotazione tecnologica – aggiunge il direttore generale della asl viterbese, Antonella Proietti – stiamo consentendo ai nostri medici radiologi di operare con apparecchiature uguali sia nel presidio centrale di Belcolle che nei presidi periferici di Montefiascone e Acquapendente. Il loro collegamento in rete consentirà ai professionisti di inviare le immagini all’archivio centrale e di visualizzare le immagini ecografiche e i referti in tutte le postazioni aziendali dedicate sul territorio provinciale. Tramite i tre nuovi ecografi, infine, possono essere realizzati tutti gli esami ecografici e gli ecocolordoppler. Un ulteriore beneficio collegato al potenziamento in corso delle sezioni ecografiche della radiologia aziendale, infine, è sicuramente collegato al miglioramento del volume dell’offerta diagnostica che siamo in grado di offrire ai cittadini assistiti, con un riscontro positivo auspicabile in termini di riduzione dei tempi di accesso alle prestazioni, nell’ottica dell’equità».

«Un importante investimento per il territorio di Montefiascone – conclude il sindaco di Giulia De Santis -. Il post Covid ha reso ancor più evidente l’importanza della medicina di prossimità e investire sulla stessa significa andare incontro ai bisogni dei cittadini, partendo proprio dal miglioramento delle strutture locali. Questo apparecchio di ultima generazione prosegue nell’ottica dell’ampliamento e dell’ammodernamento del parco tecnologico che garantirà agli utenti di accedere a tutti gli esami ecografici, potenziando l’offerta dei servizi e migliorando la qualità delle cure. La sinergia tra istituzioni si conferma fondamentale per comprendere a pieno i bisogni e migliorare le prestazioni sanitarie. Grazie alla Asl e alla Regione Lazio, attraverso i fondi del PNRR, il Polo ospedaliero di Montefiascone sta beneficiando di importanti investimenti che garantiranno un’immediata risposta ai bisogni di cura espressi dal territorio».