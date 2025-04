Il Circolo Pattinatori salvo dopo il pareggio di Novara, ma vede svanire nel finale i preliminari

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto esce indenne dalla pista dell’Azzurra Novara (4-4), nell’ultima giornata di regular season, ma il pareggio non basta per accedere ai preliminari playoff. I ragazzi di Massimo Mariotti agganciano al decimo posto della classifica il Cgc Viareggio (sconfitto a Monza), che però sfiderà il Sarzana nel doppio incontro di post season per aver vinto lo scontro diretto. La qualificazione ai play-in per il Cp sembrava veramente a un passo, dopo essersi trovati prima sul 3-1, poi sul 4-2 (a meno di sette minuti dalla fine), ma una doppietta di Giorgio Maniero, costringe i biancorossi, dopo aver fallito più volte il colpo del ko, ad accontentarsi della salvezza, l’obiettivo minimo della stagione, che lascia però un po’ d’amaro in bocca per il finale di partita non andato nel verso sperato al “Pala Dal Lago”. Da domani non resta dunque che pensare alla prossima stagione.





Nelle battute iniziali del match è l’Azzurra Novara a creare le migliori occasioni con l’ex Cardella, Maniero e Gavioli, mentre al 4’ Saavedra chiama al lavoro Scarso con un tiro velenoso. Novara ci prova ancora, ma all’8’ il Grosseto sblocca il risultato con un rasoiata di Barragan che non lascia scampo al portiere piemontese. I biancorossi potrebbero allungare ma il portiere Franco Scarso ferma un paio di grandi occasioni di De Oro.

A 6’26 sull’espulsione di Barragan, Menendez si fa parare il tiro diretto da Pippo Fongaro. In superiorità numerica, però, il Novara trova la rete del pareggio con un’incursione del capitano Brusa. Passa poco più di un minuto e il Circolo Pattinatori torna in vantaggio. Gli arbitri concedono un rigore: Scarso para il tiro di De Oro, il quale recupera la pallina e la deposita in rete con un alza e schiaccia. A 1’48 dalla fine del primo tempo il Grosseto potrebbe sferrare il colpo del ko sull’espulsione di Brusa, ma Saavedra si fa parare la punizione di prima.





Nella ripresa, dopo una buona partenza, i grossetani si schierano a zona per fermare le sfuriate del Novara, alla ricerca del pareggio. Saavedra e compagni si difendono con ordine e ripartono in velocità. Al 10’ il Cp usufruisce di una punizione di prima per un fallo di Ortiz, ma De Oro viene fermato da Scarso. In power play, però, Stefano Paghi mette la pallina sotto la traversa e permette al Grosseto di allungare sul 3-1. Le emozioni non sono finite: a 11’ dalla fine un fallo su un avversario costa l’espulsione a Fongaro. Irace, però, ferma in grande stile la punizione diretta di Vega. Il portierino biancorosso, in inferiorità numerica, ferma molto bene un paio di opportunità, ma s’arrende al tiro di Maniero. Barragan, con un gran tiro diretto, porta sul doppio vantaggio il Cp al 18’. L’Azzurra non molla e a poco meno di sette minuti dalla fine e accorcia nuovamente con Maniero. Il finale è incandescente, con il Novara che cerca disperatamente il pareggio, che raggiunge sfruttando un’indecisione della difesa che lascia solo Maniero, che firma la tripletta personale. Un palo e una super parata di Fongaro salvano dai playout un Grosseto, apparso un po’ stanco, dopo aver speso tanto nel corso della gara.





Azzurra Novara-Circolo Pattinatori Grosseto 4-4

AZZURRA NOVARA: Scarso, Granados; Brusa, Menendez, Ortiz, Vega, Cardella, Gavioli, Maniero. All. Paolo Campanati.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Louis Antony Hyde e Andrea Davoli.

RETI: nel p.t. 7’07 Barragan, 19’32 Brusa, 20’37 De Oro; nel s.t. 10’33 Paghi, 15’51 Maniero, 17’09 Barragan (p.p), 18’05 Maniero, 20’59 Maniero,

ESPULSI: Barragan, Brusa nel p.t.; Ortiz, Fongaro, Brusa, Menendez, Sillero nel s.t.

I risultati della 26ª giornata: Monza-Viareggio 4-2, Bassano-Valdagno 7-8, Follonica-Sarzana 5-6, Forte dei Marmi-Lodi 1-4, Sandrigo-Montebello 6-3, Novara-C.P. Grosseto 4-4, Giovinazzo-Trissino 5-7.

Classifica: Trissino 69; Forte dei Marmi 60; Lodi 58; Bassano 54; Follonica 50; Valdagno 40; Sarzana 36; Monza 35; Giovinazzo 32; Viareggio e Grosseto 24; Sandrigo 17; Novara 14; Montebello 5.

I verdetti. Trissino, Forte dei Marmi, Lodi, Bassano, Follonica e Valdagno qualificate per i playoff; mercoledì 23 e sabato 26 aprile preliminari playoff: Sarzana-Viareggio, Monza-Giovinazzo. C.P Grosseto salvo. Sandrigo, Novara e Montebello ai playout.