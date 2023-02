Tre grandi flotte di vele con prua all’Argentario nel ponte di Aprile

Monte Argentario: La storia della Vela d’Altura del Circolo Canottieri Aniene è nata all’Argentario grazie al supporto dei Circoli sportivi del Promontorio toscano ed è all’Argentario che saranno basati per quest’anno tutti gli eventi della Lunga Bolina - Trofeo Banca Patrimoni Sella & C., ha comunicato di recente Alessandro Maria Rinaldi delegato alla Vela d’Altura del CCA e velista molto conosciuto per la sua imbarcazione vincente Toi et Moi, festeggiato per i suoi 50 di vela lo scorso settembre ad Artemare Club. Per la gioia di tanti residenti e turisti che potranno ammirare le previste 100 imbarcazioni a vela circa durante tutto il lungo ponte del 25 aprile, grazie all’ospitalità dello Yacht Club Santo Stefano le partenze e gli arrivi saranno davanti a Porto Santo Stefano sia per la Lunga Bolina che per la Coastal Cruise, mentre per gli Este 24 che faranno la Coastal Race rimane la partenza da Santa Marinella e l’arrivo a Porto Ercole, ospiti del Circolo Nautico e della Vela Argentario. I percorsi saranno sempre più suggestivi e l’Arcipelago Toscano sarà teatro della 13esima edizione con circa 120 miglia per la regata offshore La Lunga Bolina e due giornate di circa 30 miglia ciascuna per la Coastal Cruise. La serata del 22 aprile grande festa, occasione per tutti i partecipanti di stare felicemente insieme. Le premiazioni come sempre si svolgeranno a Roma nel teatro naturale sulle rive del Tevere del Circolo Canottieri Aniene, nel mese di giugno.







Artemare Club parteciperà a Roma alla conferenza stampa di presentazione, lunedì 27 febbraio 2023 al Circolo Canottieri Aniene che sarà trasmessa in diretta streaming, dove è previsto anche un incontro con il navigatore oceanico Andrea Fornaro, nuovo atleta del CCA che racconterà la sua avventura alla Route du Rhum 2022, regata transatlantica in solitario senza scali e senza assistenza.

Il nuovo programma sportivo sarà così articolato: La Lunga Bolina “Altura” 23 e 24 aprile, partenza e arrivo Porto Santo Stefano 120/130 miglia nautiche con percorso tra le isole dell’Arcipelago Toscano. Coastal Cruise “Costiere” 23 e 24 aprile, partenze e arrivi Porto Santo Stefano primo giorno circa 30 miglia nautiche con percorso tra le isole dell’Arcipelago Toscano e secondo giorno circa 30 miglia nautiche con percorso tra le isole dell’Arcipelago Toscano. Coastal Race “Monotipi E24” dal 22 al 25 aprile, prima giornata partenza da Santa Marinella e arrivo a Porto Ercole, seconda e terza giornata boe Porto Ercole e 4 giornata rientro a Santa Marinella. E’ in corso di elaborazione il nuovo Bando di regata, le iscrizioni potranno essere effettuate sul portale https://www.agnetwork.it/lalungabolina2023. Buon vento a tutte le imbarcazioni della Lunga Bolina - Trofeo Banca Patrimoni Sella & C. 2023 da parte di Artemare Club, che seguirà tutto l’evento come negli scorsi anni!