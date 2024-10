Trasferta al sud agrodolce per la Blue Factor

Castiglione della Pescaia: Doppia trasferta al sud con ombre e luci per la Blue Factor di Massimo Bracali. Nel primo confronto del sabato sera a Matera, per il Castiglione è una serataccia con il quintetto della “città dei sassi” che vince per 11-4. Il riscatto maremmano domenica: al pala Tulimieri la Blue Factor stende il Campolongo Hospital Salerno per 10-1.

Alla tenso struttura di Matera l’inizio è choc: Piozzini recupera subito la pallina, entra nella difesa e batte Saitta dopo appena 9 secondi. E’ l’inizio della disfatta, complice un arbitraggio con sei cartellini blu per il Castiglione (solo due per il Matera) e in totale sette tiri diretti per i padroni di casa con due gol, e due punizioni di prima e un rigore per i maremmani, senza nessuna trasformazione. Pereyra raddoppia al 7’, blu a Maldini, e subito il 3-0 firmato da Santeramo. Buralli non trasforma la punizione, così Piozzini e Ferrara chiudono il primo tempo sul 5-0. Nella ripresa il Castiglione inizia con un piglio diverso: Brunelli accorcia. Ma è un fuoco di paglia perché tra cartellini blu a raffica e gol, il Matera controlla agevolmente: alla fine per il Castiglione Brunelli segna in totale 3 gol, e sul tabellino dei marcatori ci va anche Santoni. Bussotti in porta chiude la partita.

Di diverso tenore la gara dal pala Tulimieri a Salerno. Castiglione decisamente più concentrato e decisivo davanti alla porta. Buralli dopo cinque minuti la sblocca, raddoppiando su rigore al 15’. Guarguaglini fa tris e Piro cala il poker che manda le squadre al riposo. Nella ripresa il Castiglione gestisce senza problemi e anzi segna a raffica con Guargualgini, poi accorcia su rigore Giudice, e i maremmani vanno in gol con Brunelli su punizione, Piro, Montauti, Santoni e Faelli per il definitivo 10-1.

In classifica Ble Factor al comando del girone ma con quattro partite giocate. Prossima gara il 10 novembre con il derby a Follonica.

Roller Matera - Blue Factor Castiglione 11-4

ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, (Simone Pigato); Luca Santeramo, Conrado Piozzini Pereyra, Matteo Ferrara, Francesco Monticelli, Alessandro Amatulli, Simone Rondinone, Matteo Matera, Alessandro Mastronardi. All. Valerio Antezza.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michale Saitta, Federico Bussotti; Mattia Piro, Mattia Maldini, Brando Santoni, Luigi Brunelli, Federico Buralli, Filippo Montauti, Diego Guarguaglini, Matteo Faelli. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Francesco Stallone di Giovinazzo.

RETI: pt (5-0) 0'09" e 7'03 pp Piozzini (M), 8'13 Santeramo (M), 11'58 Piozzini (M), 15'18 Ferrara (M); st 4'37 Brunelli (C), 5'45 Monticelli (M), 10'55 Ferrara (R), 11'05 Brunelli (C), 14'57 Amatulli (M), 15'39 Brunelli (C), 18'24 Santoni (C), 21'12 pp Santeramo (M), 21'27 Amatulli (M), 24'28 Matera (M).

Campolongo Hospital Salerno – Blue Factor Castiglione 1-10

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO: Juanito Marrazzo, (Manuel Navarra); Daniele Esposito, Francesco Sabetta, Giorgio Giudice, Juan Cruz Fontan Alfani, Gianmarco Durante, Manuel Masullo, Dario Graninto. All. Massimo Giudice.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Federico Bussotti; Mattia Piro, Mattia Maldini, Brando Santoni, Luigi Brunelli, Federico Buralli, Filippo Montauti, Diego Guarguaglini, Matteo Faelli. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

RETI: pt (0-4) 5'16 e 14'23 pp Buralli (C), 19'10 Guarguaglini (C), 23'25 Piro (C); st 3'51 Guarguaglini (C), 6'48 rig. Gio.Giudice (S), 7'27 pp Brunelli (C), 12'21 Piro (C), 16'35 Montauti (C), 19'31 Santoni (C), 21'34 Faelli (C).