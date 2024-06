Attualità Trasferimento di alcuni uffici comunali 3 giugno 2024

3 giugno 2024 171

171 Stampa

Redazione

Gli uffici dei Servizi Educativi e del relativo assessorato saranno trasferiti in via Mazzini; gli uffici del Turismo in piazza della Palma

Grosseto: Dal Comune di Grosseto la comunicazione che gli uffici dei Servizi Educativi 0-6 anni e l'assessorato all'Istruzione, Politiche giovanili, Parità e Pari opportunità e Gentilezza si trasferiranno in via Mazzini, al piano terra della Biblioteca Chelliana a partite da oggi 3 giugno. Sempre da oggi 3 giugno gli uffici del Turismo si trasferiranno in via Colombo già piazza della Palma. L'Amministrazione si scusa per eventuali disagi o ritardi nei servizi.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Trasferimento di alcuni uffici comunali Trasferimento di alcuni uffici comunali 2024-06-03T12:00:00+02:00 127 it Gli uffici dei Servizi Educativi e del relativo assessorato saranno trasferiti in via Mazzini; gli uffici del Turismo in piazza della Palma PT1M /media/images/palazzo-comune-grosseto-2.jpg /media/images/thumbs/x600-palazzo-comune-grosseto-2.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 03 Jun 2024 12:00:00 GMT