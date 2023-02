Transizione energetica che fa scuola. Aperte iscrizioni per il PCTO promosso da Estra

Un percorso di 40 ore di formazione tra Agenda2030, economia circolare, mercato energetico e nuove professioni

Prato: Sono aperte le iscrizioni per il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) La transizione energetica che fa scuola promosso da Estra in collaborazione con ITS Energia e Ambiente e realizzato da WonderWhat - Orientarsi nel futuro la piattaforma di orientamento scolastico ideata da La Fabbrica, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia.

La transizione energetica è un tema centrale per le prospettive future e viene affrontato dal punto di vista dell’orientamento e delle opportunità di studio e di lavoro per le ragazze e i ragazzi che dopo il diploma dovranno fare le loro scelte. Il percorso si articola in moduli che affrontano il tema e approfondiscono l’idea di sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030, le fonti e vettori di energia all’interno dello scenario energetico attuale in Italia e a livello globale, la CO2 e le best practice per il suo superamento, l’economia circolare.





La transizione energetica che fa scuola è fruibile online in 40 ore certificate, al termine delle quali sarà inoltre possibile certificare ulteriori ore grazie alla realizzazione di un project work. Il curriculum formativo prevede 5 moduli didattici teorici arricchiti da proposte interattive per stimolare gli studenti a essere protagonisti dell’esperienza formativa, esplorare le carriere aziendali, immergersi nel mondo del lavoro e acquisire le competenze necessarie a entrarvi.

“Questo PCTO affronta un tema centrale ed è un’occasione per condividere il nostro lavoro quotidiano e la nostra esperienza con i giovani.– dichiara Alessandro Piazzi amministratore delegato di Estra - La transizione energetica è un passaggio necessario per supportare lo sviluppo sostenibile del nostro Paese esi raggiunge anche offrendo ai nostri ragazzi le competenze e gli strumenti adeguati per coglierne le opportunità in termini di studio e lavoro.”

Questo il programma:

Lo sviluppo sostenibile tra Agenda 2030, GG numero 7 e fonti rinnovabili

1. Che cos’è lo sviluppo sostenibile

2. L’Agenda 2030, i 17 Global Goal e l’impegno di Estra

3. Il Global Goal 7 e l’importanza delle fonti rinnovabili: status quo e scenari futuri

Modulo 2 - La CO2 tra cause e conseguenze, mercato energetico e soluzioni in corso

1. Le emissioni di CO2 tra cause e conseguenze

2. La situazione in Italia e nel mondo: focus sul mercato energetico italiano

3. Soluzioni in corso: dall’azione individuale alla CCS

Modulo 3 - Il mix energetico tra attualità e transizione energetica

1. Il nuovo scenario energetico mondiale tra post pandemia e guerra

2. Le fonti e i vettori di energia al centro della trasformazione energetica: rinnovabili, idrogeno, gasnaturale e nucleare

3. PNRR e Green Deal EU

Modulo 4 - L’economia circolare come modello sinergico alla transizione energetica

1. L’economia circolare come modello sistemico per l’uso sostenibile di tutte le risorse (inclusa

l’energia) e per il clima

2. LCA: il ciclo di vita dei prodotti e il ruolo della raccolta differenziata

Modulo 5 - Le professioni dell’energia da oggi a domani

1. Estra: azienda people-first

2. Le professioni che fanno funzionare una multi-utility: focus sui green jobs

3. Cos’è il processo di selezione

4. L’offerta formativa d’eccellenza dell’ITS Energia e Ambiente

Per informazioni e iscrizioni : https://www.wonderwhat.it/la-transizione-energetica-che-fa-scuola/