Tpl: Presentato il bilancio dei servizi di Autolinee Toscane

Oggi si è tenuto in Municipio l’incontro con Autolinee Toscane per presentare il bilancio del servizio offerto alla città.



Grosseto: Durante quest'anno sono stati fatti numerosi investimenti nel Grossetano. È stata creata l’applicazione “App at bus” che permette ai viaggiatori di conoscere linee, percorsi e comprare titoli di viaggio. Una grande novità riguarda l’installazione di una tecnologia, il sistema Avm, che consente il monitoraggio da remoto dei bus e permette ai passeggeri di conoscere i reali tempi di attesa. Su tutti i bus dotati di Avm sono installate mediamente quattro telecamere per videosorveglianza e una telecamera per porta per il conteggio dei passeggeri.

L’azienda vanta una flotta di 165 autobus soltanto nel nostro territorio, 816 assunti in 24 mesi in tutta la Toscana e oltre 800mila abbonamenti.





“Siamo soddisfatti – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale - di questa collaborazione e siamo convinti vi siano ulteriori margini di crescita. Questa nuova azienda è già un fiore all’occhiello nell’ambito del trasporto pubblico. È importante menzionare anche il loro progetto in definizione “Toscana sicura” che prevede oltre al controllo delle registrazioni fatte telecamere a bordo dei bus anche dei panic-button che possono essere azionati dagli autisti in caso di emergenza. Questi accorgimenti rendono sicuramente più sicuro il viaggio e giovano sulla tranquillità dei passeggeri”.

“Quello di oggi - sottolineano il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli e l’amministrazione delegato Jean-Luc Laugaa - non è soltanto un incontro di cortesia, ma la dimostrazione del continuo impegno della nostra azienda per proseguire il piano di industrializzazione del trasporto pubblico di tutta la regione e degli investimenti che la gara prevede e che noi confermiamo. Il territorio di Grosseto, diversificato e complesso, ha bisogno di trasporto pubblico e noi siamo pronti a collaborare con la regione e gli enti locali per le esigenze di tutti, dei cittadini ma anche dei turisti che possono godere di arte, mare, gastronomia in tutta la provincia. Un impegno che si è concretizzato con già oltre 20 nuovi bus arrivati a Grosseto, a cui se ne aggiungeranno altri 30 questo anno. Abbiamo installato nuove pensiline intelligenti, per dare informazioni in tempo reale, introdotto una app ormai scaricata da oltre 450mila persone, rinnovato la biglietteria, oltre al continuo lavoro di dialogo e confronto con le istituzioni locali e la Regione per adeguare il servizio alle nuove esigenze dell'utenza”.