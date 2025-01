Toscano Collezioni ospita l'evento speciale: "Amare è non dipendere", dedicato alle donne

Grosseto: Toscano Collezioni ospita un evento speciale dedicato alle donne, dal titolo "Amare è non dipendere". L'incontro si propone come un'occasione di riflessione e confronto sul delicato tema della dipendenza affettiva, con l'obiettivo di offrire uno spazio sicuro dove poter parlare liberamente di amore, relazioni e autonomia emotiva.

Il gruppo interattivo, a partecipazione gratuita, si terrà venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 18:30 presso la sede di Toscano Collezioni in via Genova 5, a Grosseto. L'incontro vedrà la partecipazione della Dottoressa Roberta Fedi, esperta in psicologia, e della Scrittrice Sabrina Cionini, che guideranno la discussione, offrendo spunti di riflessione e ascoltando le testimonianze delle partecipanti.

L'evento è rivolto esclusivamente alle donne e si configura come un'opportunità per confrontarsi liberamente, esprimere emozioni e pensieri. Per cercare di trovare insieme nuove chiavi di lettura per vivere l'amore in maniera sana e consapevole. Il gruppo interattivo è a numero chiuso. Pertanto per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp con nome e adesione al numero 3402838384.

L’incontro si svolgerà in un'atmosfera accogliente e informale, dove ogni partecipante avrà la possibilità di esprimersi liberamente. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, quindi si consiglia di prenotare tempestivamente.