Torneo Internazionale "Easter Volley 2023", secondo posto del Team grossetano

Grosseto: Entusiasmante secondo posto conquistato dal TEAM under 13 Luca Consani Grosseto al torneo internazionale "Easter Volley 2023".



E un' altra avventura delle Consanine U13 si è conclusa, con uno splendido secondo posto (su 20 squadre), dopo aver lottato con le unghie e con i denti in una finale persa al tie- break (15/12) contro la fortissima squadra del Lingotto di Torino.

Sono stati tre giorni entusiasmanti e ricchi di emozioni per le bimbe che hanno mixato alla perfezione l'agonismo con il divertimento e la spensieratezza, cementando ancora di più l'affinità di gruppo.

In campo sotto la guida di Coach Ilaria Colella hanno fatto vedere cose egregie e giocate di qualità che hanno permesso anche a Matilde Marini di ricevere il premio di miglior giocatrice del Torneo insieme ad altre 2 atlete di squadre diverse. A fine partita Ilaria non nasconde la soddisfazione della crescita importante delle sue atlete che hanno saputo affrontare squadre quotate con maturità e consapevolezza dei propri mezzi.

Hanno partecipato al torneo Ginevra Consani, Clara Balestri, Sofia Guidoni, Cloe Tinti, Matilde Marini, Iris Peotta, Matilde Mangani, Aurora Fanteria e Marina Pieraccini.

Un ringraziamento per la collaborazione all'organizzazione e gestione della trasferta va ai Dirigenti Francesca Chelli e Ilaria Narcisi, e i sempre disponibili Francesca Grechi e Paolo Marini. Un grazie anche ai genitori delle atlete che si sono in un secondo momento aggregati al Torneo che hanno supportato e tifato!

La Società infine, ma non per importanza, ringrazia Ilaria Colella per la passione e lo spirito sportivo che trasmette alle atlete sempre con il massimo impegno e professionalità.









