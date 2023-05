Tornei Giovanili a Ribolla, lo show ha inizio

Ribolla: Si alza il sipario sui Tornei giovanili a Ribolla, il Memorial “Viviano Angelucci” categoria allievi e il Torneo "La Miniera a Memoria" categoria giovanissimi sono giunti alla sua dodicesima edizione, ad organizzare le due manifestazioni è stato, come di consueto, la società Asd Ribolla in collaborazione con l'Asd Virtus Maremma e quest'anno si presentano particolarmente ricchi con un record di squadre iscritte.



Una kermesse che oramai è diventata il fiore all’occhiello delle due società, due mesi di calcio che si annunciano come sempre spettacolari, un parterre come sempre di grande livello tecnico con sodalizi di prestigio.

Il Memorial Angelucci prenderà il via martedì 2 maggio, il torneo La Miniera il giorno successivo, come di consueto sono previste due partite per ogni serata, la formula prevede per entrambi i tornei la suddivisione delle dodici società iscritte in quattro gironi da tre squadre, passeranno alla fase successiva dei quarti di finale le prime due classificate di ciascun girone, le semifinali sono previste il 13 giugno per il torneo allievi e il 16 giugno per la categoria giovanissimi, le finali delle due manifestazioni il 22 e 23 giugno.

Parteciperanno al XII Memorial Viviano Angelucci: Invictasauro, Salivoli, Manciano, Follonicagavorrano, Borgo Marsiliana, Roselle, Grosseto 1912, San Miniato, San Vincenzo, Nuova Grosseto, Virtus Maremma e Paganico.





Le società inscritte al XII Torneo La Miniera a Memoria: Virtus Maremma, Marina Calcio, Venturina, Grosseto 1912, Salivoli, Nuova Grosseto, Valdorcia, Pro Soccer Lab, Follonicagavorrano, Asta 2016, Roselle e San Vincenzo.





«Saranno due edizione super – afferma il Responsabile della Comunicazione del Ribolla Calcio Luca Papini - Siamo arrivati alla dodicesima edizione delle due manifestazioni giovanili in notturna ma l’emozione è sempre la stessa. Questa è la mia prima sensazione, come ogni anno dietro le quinte c’è il lavoro di tante persone che si mettono a disposizione per la riuscita del torneo. Alle società, ai giocatori e ai dirigenti che parteciperanno ai tornei va già da questo momento il mio personale grazie. Auguro a loro il miglior risultato sempre nel massimo rispetto degli avversari e della lealtà sportiva. L’amico Viviano Angelucci ha sempre creduto in questi valori e nella lealtà sportiva, prima calciatore, una delle tante bandierine cresciute sotto i colori bianco-neri della nostra frazione, finito di calcare i campi ha continuato la sua passione calcistica come allenatore, dedicandosi all'istruzione dei giovani calciatori. Questa esperienza di calcio e di vita , a volte poco valorizzata , l'ha sempre messa a disposizione della Società per il bene dei ragazzi che hanno calcato i campi di calcio qui a Ribolla. Prosegue la collaborazione con il Comune di Roccastrada con l'organizzazione del torneo commemorativo La Miniera a Memoria, iniziativa promossa per ricordare un momento di storica importanza non solo per Ribolla ma per la Maremma intera, un omaggio doveroso alle vittime per non dimenticare e per fare della memoria condivisa un’occasione di socialità e aggregazione, mantenere sempre acceso un ricordo affinché anche le nuove generazioni non dimentichino»

L’appuntamento quindi è per l’atteso esordio del Memorial Angelucci martedì 2 maggio con inizio alle 19,00 vedranno di fronte Invictasauro contro il Salivoli e a seguire Follonicagavorrano contro Borgo Marsiliana , mercoledì 3 maggio la partenza del torneo La Miniera a memoria alle 19 vedrà affrontarsi la Virtus Maremma con il Marina calcio , a seguire Grosseto 1912 contro Salivoli