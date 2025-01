Cultura Pitigliano, ultimo fine settimana per visitare la mostra “Guerra e pace” 22 gennaio 2025

Il Museo Civico archeologico “Enrico Pellegrini” è aperto sabato 25 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30, la domenica 26 gennaio, dalle 10 alle 13. Pitigliano: Ultimo fine settimana a Pitigliano per visitare la mostra “Guerra e pace. Significati e simboli del rango e del potere nei contesti funerari vulcenti” che chiude i battenti domenica 26 gennaio. Esposta al Museo Civico archeologico “Enrico Pellegrini”, in piazza della Fortezza Orsini, l’esposizione sarà dunque visitabile sabato 25 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 16 e 30 e domenica 26 gennaio, dalle 10 alle 13. La mostra offre un’occasione unica per riflettere sui legami storici tra l’insediamento etrusco di Pitigliano e la potente città di Vulci, la cui influenza culturale ed economica si estese dalla costa tirrenica fino all’Etruria interna, attraversando la media valle del Fiora. Organizzata dai Musei Archeologici di Pitigliano e dal Comune di Pitigliano, in collaborazione con la Pro Loco Pitigliano, la mostra è stata resa possibile grazie al prezioso supporto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Viterbo e l’Etruria Meridionale, della Fondazione Vulci e con il sostegno di Banca TEMA - Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma. Questo evento si inserisce nel più ampio programma di celebrazioni “1864-2024: dall’Antiquarium comunale ai Musei Civici Archeologici, 160 anni dopo”, patrocinato dal Ministero della Cultura e parte dell’iniziativa “Musei Italiani” nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio (EHD/JEP). Info e prenotazioni: Museo Civico Archeologico 0564 614067 - Email: museo@comune.pitigliano.gr.it Pro Loco Pitigliano 39 329 1314010 (anche via WhatsApp) - Email: prolocopitigliano@gmail.com

