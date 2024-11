Tornano a rombare i motori con il 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia

Piombino: Passata la paura dopo che il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare l'atteso Rally delle Colline Metallurgiche e della Val di Cornia, la Maremma Corse 2.0 con in testa patron Paolo Santini a fare gli straordinari e rilanciare la tanto attesa manifestazione motoristica che andrà in scena nei giorni 23 e 24 novembre.

Grandi lavori alla scuderia tirrenica impegnata nell'organizzazione dell'evento dedicato per il settimo anno alla memoria di Leonardo Tucci. Il rally tirrenico anche quest'anno si fregia della validità nazionale. Gli organizzatori stanno lavorando sul tracciato che non è altro che il percorso della scorsa edizione con qualche piccola variazione.

La manifestazione sarà valida anche per il 4° Historic Rally della Val di Cornia.

Il conto alla rovescia è già iniziato. C'è grande attesa per l'arrivo del rally nella città del ferro si annuncia di grandi qualità.

La Maremma Corse 2.0 , ha lavorato duro per presentare una edizione del “Colline” di alto gradimento, riproponendo la corsa con il ritorno al “passato”. Novità in programma è anche conferme come la prova spettacolo in notturna nella zona del porto di Piombino. Si partirà e si arriverà dalla centralissima Corso Italia, in pieno centro di Piombino.

Le verifiche sportive e tecniche si svolgeranno a Marina di Salivoli, che sarà anche sede del parco assistenza. Quartiere generale della manifestazione sarà ubicato presso residence Marina di Salivoli, località Felcone, luogo dove sarà allestita la direzione gara, segreteria e sala stampa.

Un scelta della scuderia che può contare sui comuni di Piombino, Suvereto, Sassetta, Monteverdi e Campiglia, dettata dl trionfo delle passate edizioni.

E così patron Paolo Santini e tutti i suoi collaboratori ha deciso, da sette anni di trasferire in blocco la manifestazione nella capitale del ferro facendo di fatto la felicità di moltissimi appassionati.

Al via del rally c'è oltre un mese ma la febbre del rally è già alta, come del resto lo è in maremma da sempre.

Nel frattempo sono avviate le iscrizioni che si chiuderanno alle ore 23:59 del 13 novembre.

(foto Marco Ferretti)