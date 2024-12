Torna Sventola con il guidone Artemare Club e vince la regata

Porto Ercole: Si, l’imbarcazione Sventola con il guidone di Artemare Club sabato scorso ha vinto davanti a Porto Ercole la regata invernale mensile in IRC. Sventola è una barca a vela Bavaria 38 timonata dall’avvocato Massimo Salusti, esperto skipper che ha vinto molti trofei all’Argentario e non solo l’armatrice è la moglie Raffaella Valenti nota avvocato matrimonialista. L’amicizia tra il comandante Daniele Busetto e la coppia di avvocati velisti risale a tre lustri fa circa ballando ma non in mare bensì al Tennis Club Parioli a Roma ad un corso di Tango Milonga e Vals tenuto dai maestri Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori noti come “Los Guardiola” per il loro Tango teatro in giro per il mondo. Sono tante ormai le barche a vela e a motore dove garrisce il guidone di Artemare Club simbolo di professionalità “no gender gap” e di rispetto e di osservanza del galateo per il mare e molte di loro vincono le regate e le competizioni!