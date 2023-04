Torna "Ragazzi in Opera": presentata al Teatro degli Industri la seconda edizione

Grosseto: Al via la seconda edizione di “Ragazzi in Opera”, il campus multidisciplinare di musica, teatro e danza organizzato dal Comune di Grosseto e dall'Associazione culturale Escargot, con la collaborazione dell'Istituto Musicale “P. Giannetti”, della Fondazione Grosseto Cultura e dell’Istituto Liceo Statale “A. Rosmini”. Tre settimane di laboratori didattici – in programma dal 28 agosto al 15 settembre – durante le quali i giovani partecipanti avranno modo di conoscere l'affascinante mondo dei suoni, della musica, del teatro e del linguaggio musicale.



Nella mattinata i ragazzi, all’interno dei laboratori residenziali, studieranno con i formatori specifici: strumenti, canto, recitazione e danza, mentre nel pomeriggio ci saranno prove d’insieme e momenti d’incontro anche con artisti esterni.

La metodologia utilizzata è di tipo induttivo, per portare ad un primo contatto con il linguaggio musicale attraverso l’esperienza diretta del “fare musica”. Al termine dei laboratori, i partecipanti porteranno in scena l'opera lirica intitolata “Il principe Pan e piccolo Peter. Il Futuro.”, una riscrittura musicale e fantascientifica che mescola Peter Pan e il Piccolo Principe e scritta appositamente per l'occasione da Federico Guerri e musicata da Piero Lauria.

“Attraverso i laboratori i ragazzi avranno la possibilità di scoprire le proprie potenzialità, di sperimentare la propria libertà creativa, di esprimersi al di là delle forme stereotipate, divertendosi in una dimensione di gruppo improntata al gioco ed all' improvvisazione teatrale – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura, Luca Agresti – L'appuntamento finale, del 15 settembre agli Industri, permetterà all'intera comunità di osservare il grande lavoro svolto e ai giovani artisti l'opportunità di mostrare ciò che hanno imparato. Un'iniziativa che testimonia quanto l'Amministrazione continui ad investire risorse ed energie per far crescere nei giovani la cultura”.

“L’esperienza di Ragazzi in Opera nasce come una sfida, che ha portato grande soddisfazione già dallo scorso anno e siamo certi lo farà anche per questa edizione – aggiunge Serena Rinaldi, dell'Associazione Culturale Escargot – Lavorare con i ragazzi, che con entusiasmo hanno costruito un'opera e conosciuto il palcoscenico con tutte le sue peculiarità, ha fatto sì che ogni giorno nascesse un’idea nuova perché potessero apprendere e appassionarsi. Imparare divertendosi, imparare giocando. È questo l'obbiettivo del progetto”.

Il campus, aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni, si svolgerà presso gli spazi del Teatro degli Industri, le Aule Istituto Musicale “P. Giannetti” e il Centro Danza di Angela Scrilli dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 16.30. Il 15 settembre, ultimo giorno di laboratorio, andrà in scena alle ore 18.00 al Teatro degli Industri lo spettacolo finale.

E’ possibile iscriversi – entro e non oltre il 14 luglio – compilando il forum scaricabile online all’indirizzo: https://new.comune.grosseto.it/web/sezioni/teatri-di-grosseto/.