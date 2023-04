Torna la Serie A: il Big Mat Bsc sfiderà il Nettuno

Sabato 15 aprile, alle ore 14 e alle ore 19, si terrà il doppio match allo stadio Steno Borghese



Grosseto: Torna la Serie A e lo fa con una sfida di cartello: il Big Mat Bsc Grosseto giocherà in trasferta contro il Nettuno 1945. Le due gare si terranno sabato 15 aprile, alle ore 14 e alle ore 19, sul diamante dello stadio Steno Borghese. “Non vediamo l’ora di scendere in campo – commenta Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto – e di riprendere il percorso di crescita della stagione passata. Conosciamo le caratteristiche e i valori degli avversari, siamo consapevoli delle difficoltà delle due gare, ma abbiamo lavorato duramente in questi mesi per poter esprimere il nostro baseball con personalità in ogni partita”.

Con la nuova stagione il Big Mat Bsc Grosseto recupera il suo capitano, Niccolò Cinelli, e migliora il roster con i quattro nuovi innesti: Leonard Backstrom, Faria Acosta, Eddy Abel Garcia Del Toro e Leomartires Reyes Rodriguez. Mancherà invece per infortunio Francesco Tiberi. “Dobbiamo giocare fin da subito – prosegue Stefano Cappuccini – con un altissimo livello di concentrazione, consapevoli dell’importanza delle due sfide, soprattutto se vogliamo sognare di accedere alla poule scudetto. La cosa fondamentale sarà pensare inning per inning, dare sempre il massimo in ogni frangente del match e proporre con convinzione il nostro gioco”.

