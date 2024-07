Torna la serata astronomica al Museo di storia naturale

Grosseto: Giovedì 25 luglio alle ore 21 l’evento dedicato alla volta celeste, organizzato da Maremmagica in collaborazione con gli esperti astrofili di Amsa, Associazione maremmana di studi astronomici “Galileo Galilei” e l’Osservatorio astronomico di Roselle.



Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona (incluso il biglietto ingresso al museo). È richiesta la prenotazione segreteria@museonaturalemaremma.it, 05644 88571 (in orario di apertura del museo), WhatsApp 389 0031369.

L’evento si divide in due parti: alle 21 in sala conferenza Chiara Pica, membro della Società geologica italiana, della Società italiana di vulcanologia e dell’Unione astrofili italiani e socio storico Amsa parlerà de “Le cinque grandi estinzioni di massa da imputare a cause astronomiche, astrofisiche e geofisiche. Dai super vulcani agli asteroidi ai lampi gamma attraverso la teoria dell’evoluzione di Darwin”. Dalle 22 alle 24 l'osservazione delle stelle con l’aiuto di potenti telescopi.