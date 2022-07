Torna la poule scudetto di baseball

Grosseto: «Dobbiamo credere in un obiettivo insperato alla vigilia della stagione». Il direttore del Bbc Grosseto Spirulina Becagli, Filippo Olivelli, sprona la squadra biancorossa in vista del delicato impegno di venerdì e sabato allo stadio Jannella contro la Camec Collecchio. I ragazzi di Jairo Ramos Gizzi devono recuperare due partite di ritardo nei confronti del Campidonico Torino, con dodici incontri da disputare e per avvicinare il secondo posto, che garantisce la disputa delle semifinali scudetto, dovranno mettere in tasca tra le 7 e le 8 vittorie nelle prossime nove partite, compreso lo scontro diretto con i piemontesi previsto la prima settimana di agosto nel diamante di via della Repubblica.

I biancorossi vino, Approfittando delle due settimane di sosta, i grossetani hanno lavorato solo per presentarsi venerdì sera (inizio alle 21) nella migliore condizione possibile. Recuperati Cozzolino e Gonzalez, che saranno i partenti di gara2 e gara3, il Grosseto ritrova la migliore rotazione lanciatori e questo può aiutare a mettere insieme un filotto di successi. In gara1 toccherà al cubano Carbo sostenere a dovere la difesa, con una delle sue brillanti prove. Jonathan ha un record di 2 vittorie e 2 sconfitte, con media di 1,77 e 37 eliminazioni al piatto. Il Collecchio, amareggiato per aver perso mercoledì sera il recupero con Parma all’ultimo inning per un fuoricampo di Noel Gonzalez, darà la prima pallina a Jean Ruiz. Un duello nel duello che garantirà spettacolo al pubblico chiamato a sostenere Sgnaolin e compagni in un fine settimana decisivo.

Lo schieramento iniziale della Spirulina Becagli: Carbo lanciatore; Biscontri ricevitore; Sgnaolin, Vaglio, Barcelan, Herrera interni; Chelli, Albert e Loardi esterni; Ferretti battitore designato. Sabato pomeriggio Sarrocco andrà a ricevere. Il resto del programma della quarta di Intergirone: UnipolSai Bologna-Nettuno 1945, Hort@ Godo-Parmaclima, Campidonico Torino-San Marino.