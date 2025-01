Attualità Torna la Befana Colonnese a Vetulonia: tradizione, festa e allegria per tutti 3 gennaio 2025

Vetulonia: L’Associazione Amici di Vetulonia APS, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, annuncia con entusiasmo il ritorno della tanto attesa Befana Colonnese. L’appuntamento è fissato per domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 19:00, presso il Piazzale della Casa del Popolo di Vetulonia. Un evento che celebra la tradizione e la comunità, pensato per coinvolgere grandi e piccoli in una serata di festa. Cosa ci aspetta? ● AperiPalio Vetuloniese: sapori autentici con piatti caldi, panini, vin brulé e cioccolata calda per scaldare il cuore e il palato. ● Musica popolare: a farci ballare e cantare saranno i Cantori dei Tempi Passati, con melodie che rievocano l’atmosfera delle feste di un tempo. ● L’arrivo della Befana: la protagonista della serata porterà doni e dolciumi per la gioia dei bambini, regalando sorrisi e magia. Grazie agli spazi della Casa del Popolo, sia interni che esterni, sarà possibile accogliere i partecipanti e vivere una serata all’insegna dell’ospitalità e della tradizione. I genitori saranno inoltre informati sugli orari per consegnare i regali che la Befana distribuirà durante l’evento. Un’occasione speciale per riscoprire il piacere di stare insieme, tra buon cibo, musica e la magia di una festa che unisce la comunità di Vetulonia. Per ulteriori informazioni: 329 9588873 - Facebook e Instagram @amicidivetulonia



