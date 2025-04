“Fatti per restare”: al via il bando per far nascere nuove cooperative di comunità e supportare i progetti di sviluppo di quelle esistenti

Il bando è promosso da Fondazione Noi Legacoop Toscana in collaborazione con il Teatro Povero di Monticchiello

Firenze: Per quelli che restano, che resistono, che si mettono insieme per riaprire spazi, creare lavoro, inventare soluzioni: è pensato per loro “Fatti per restare”, il bando che si apre oggi 3 aprile per supportare la nascita di nuove cooperative di comunità nel territorio toscano e sostenere i progetti innovativi e di sviluppo di quelle già esistenti.

Il bando, promosso da Fondazione Noi Legacoop Toscana in collaborazione con Teatro Povero di Monticchiello, mette a disposizione fino a 5.000 euro per gruppi che vogliono avviare un’attività imprenditoriale dando vita a una nuova cooperativa di comunità in Toscana e fino a 20.000 euro per le cooperative di comunità già costituite (e aderenti a Legacoop Toscana) che vogliono continuare a crescere attraverso progetti capaci di rispondere ai nuovi bisogni emersi negli anni di attività.

Le cooperative di comunità rappresentano un modello innovativo e sostenibile che trasforma le sfide di piccole località in opportunità condivise, creando una rete di supporto tra cittadini, imprese, associazioni e istituzioni per generare benefici per la comunità a cui appartengono i soci della cooperativa. Promuovono valori di solidarietà, gestione condivisa dei beni, cittadinanza attiva, partecipazione e inclusione.

La prima e più nota cooperativa di comunità in Toscana è il Teatro Povero di Monticchiello e si è sviluppata a partire dal progetto del “teatro povero”, nato negli anni ’60 per raccontare attraverso il teatro la storia della comunità del piccolo borgo senese. Oggi la cooperativa gestisce, accanto alle attività teatrali e culturali, spazi polifunzionali come il Granaio, l’ufficio turistico, l’edicola, il museo TePoTraTos, il Punto Digitale Facile, due ristoranti, le Ciclofficine, attività di accoglienza per richiedenti asilo, alcuni servizi di supporto e assistenza sanitaria di base e una piccola biblioteca.

“Il nostro obiettivo attraverso questo bando è quello di contribuire allo sviluppo sostenibile, all’arricchimento culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali, nelle aree montane e interne, ma anche in quelle urbane caratterizzate da fenomeni di impoverimento sociale e demografico – afferma la presidente della Fondazione NOI Legacoop Toscana Irene Mangani - È un bando pensato per quelli che non mollano e che invece di ‘fuggire’ hanno deciso di fare squadra per provare a cambiare le cose”.

Per partecipare al bando c’è tempo fino al 10 maggio. Il bando con tutte le informazioni sui requisiti di partecipazione e sulle modalità di presentazione della domanda sono disponibili su www.fondazionenoi.it

Ufficio Stampa