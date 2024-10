Torna in funzione l’elisuperficie dell’Isola del Giglio

Investimento di 112 mila euro dell’Azienda Usl Toscana sud est

Isola del Giglio: Torna operativa l’elisuperficie dell’Isola del Giglio. Si sono conclusi i lavori di ripristino del muro della piazzola. L’investimento sostenuto dalla Asl è stato di circa 112 mila euro. Alla riapertura si è giunti dopo il via libera da parte del gestore di riferimento Enac che ha valutato la conformità dei lavori.

Dal pomeriggio del 24 ottobre l’elicottero Pegaso e gli altri mezzi della rete di soccorso possono tornare ad operare sull’isola in modo più efficiente grazie a questa struttura.

Ad esprimere soddisfazione per questo risultato è il direttore del Dipartimento Emergenza urgenza della Asl Toscana sud est: «Vorrei ringraziare la Direzione aziendale nella persona del direttore generale Antonio D’Urso che ha sempre rappresentato la propria vicinanza a tutti gli attori e a tutto il Dipartimento Tecnico della Asl nelle persone del direttore Riccardo Antonelli e nei suoi collaboratori Luciano di Prima e Cristina Martucci. Un ringraziamento particolare anche all’amministrazione comunale sia precedente che attuale, entrambe hanno permesso l’individuazione di un sito alternativo per mantenere l’operatività».

«Dopo un intervento importante di tipo strutturale che ha impegnato per più di un anno i tecnici dell’Azienda Usl Toscana Sud Est e la ditta individuata per i lavori, torna operativa la elisuperficie dell’Arenella all’Isola del Giglio - dichiara Stefano Barbadori, direttore Uoc Elisoccorso ed emergenza territoriale 118 area provinciale grossetana - Il servizio di elisoccorso ha sempre garantito la propria attività sull’isola rispondendo sempre in maniera appropriata ai bisogni di salute della popolazione gigliese. Un ringraziamento anche alla società che opera praticamente il servizio che si è dimostrata disponibile a trovare tutte le soluzioni alternative per limitare al massimo le problematiche legate alla situazione che si era creata un anno fa».

«Il ripristino dell’elisuperficie all’Isola del Giglio è un risultato atteso per tutta la comunità locale - dichiara Roberta Caldesi, direttrice della zona distretto Colline dell’Albegna - siamo consapevoli che il servizio garantito da Pegaso non è mai venuto a mancare anche durante il periodo di non funzionamento dell’area, ringraziamo l’Amministrazione comunale e gli operatori per aver trovato le necessarie soluzioni alternative per le varie operazioni».