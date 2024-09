Torna il progetto Muoversi per sentirsi liberi

Grosseto: Il Comune conferma per l'anno 2024/2025 l'iniziativa Muoversi per sentirsi liberi finalizzata all'inserimento nel mondo sportivo di quei minori che, facendo parte di famiglie in condizioni di disagio socio-economico, non ne avrebbero altrimenti l'opportunità. Per accedere al progetto è necessario che il minore abbia un'età compresa tra i 5 e i 14 anni e che il suo nucleo familiare abbia un Isee massimo di 15mila euro.

La partecipazione alle attività sarà gratuita e le società sportive provvederanno, se il caso, a fornire ai minori il materiale sportivo per lo svolgimento dell'attività stessa.

“La nostra Amministrazione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano – ha deciso di stanziare 14mila euro per riproporre il progetto Muoversi per sentirsi liberi, giunto quest'anno alla sua 11esima edizione. Portiamo avanti quest’iniziativa con convinzione: tantissimi ragazzi hanno partecipato nel corso degli anni, trovando nello sport un'opportunità di crescita, socializzazione e benessere. Il nostro obiettivo è quello di continuare a sostenere le famiglie in difficoltà, offrendo ai giovani la possibilità di praticare un’attività sportiva che altrimenti non potrebbero permettersi. Crediamo fermamente che lo sport possa essere uno strumento fondamentale per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la qualità della vita di tanti giovani".