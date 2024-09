Al via la quarantunesima edizione della Festa dell’Uva e del Vino di Chiusi

Dal 27 al 29 settembre i Terzieri della Città di Chiusi tornano con la Festa dell’Uva e del Vino, per l’occasione allestite enoteche in tutto il centro storico, musica dal vivo e taverne aperte con le specialità del territorio. Ad anticipare il weekend l’Anteprima, focalizzata sulla riscoperta dei cinque sensi attraverso l’arte dell’ enogastronomia.

Chiusi: Arriva l’evento più atteso dell’anno che va segnare il passaggio di testimone tra l’estate e l’autunno: la Festa dell’Uva e del Vino. Storicamente nata per celebrare l’inizio della vendemmia e per salutare il sole e il caldo estivo, ad oggi l’appuntamento rappresenta un importante ritrovo per tutti gli amanti del vino, delle specialità culinarie toscane e della buona musica. Giunta alla sua quarantunesima edizione la Festa, organizzata dall’associazione Terzieri della Città di Chiusi, si terrà dal 27 al 29 settembre; ad anticipare il weekend l’Anteprima dal 21 settembre, quest’anno focalizzata sulla riscoperta dei cinque sensi.

A dare il via al programma l’anteprima “Aspettando la Festa dell’Uva e del Vino” che apre il calendario sabato 21 settembre, alle ore 16:00, in Piazza Duomo, con l’apertura dell’enoteca dei Terzieri della Città di Chiusi, una selezione dei migliori vini d’Italia, con servizio a cura dell’Associazione Italiana Sommelier - Delegazione di Siena. Dalle ore 19:00 “Bisbocciando”, cibo e vino a cura dell’Enoteca dei Terzieri e dei ristoranti del CCN di Chiusi Città, accompagnato dalla musica live di Corrado Tales. Alle ore 21:30, presso il Chiostro di San Francesco arriva il primo evento dedicato ai cinque sensi “Decantando- ad ogni vino la sua musica”, un percorso enologico-musicale con sommelier e guida all’ascolto. Musica del Trio Gli Insensati, vini della Cantina di Poggio Santa Maria, un format targato Genova Sinfonietta (ingresso €20,00 su prenotazione 3391222159).

L’anteprima prosegue domenica 22 settembre con l’apertura alle 16:00 dell’Enoteca dei Terzieri e alle ore 20:00 con un appuntamento in Piazza Duomo targato Zic book festival: “Per le donne. Per noi! Da Virginia Woolf a Michela Murgia” un aperitivo letterario presso l’Enoteca dei Terzieri. Ore 20:30, presso il Terziere Santa Maria secondo appuntamento dedicato alla riscoperta dei cinque sensi “Cena Sensoriale-la memoria e i cinque sensi si coniugano in un viaggio alla riscoperta dei piatti tipici del pranzo della domenica”, a cura di Emma Pifferi, laureata in scienze gastronomiche e con specialistica olfattiva. ( ingresso €35,00 su prenotazione 3391222159).

Il programma dell’anteprima prosegue da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre con tre appuntamenti organizzati presso l’Enoteca dei Terzieri della Città di Chiusi, Piazza Duomo, ore 21:45.

Lunedì 23 settembre “Un’ora in enoteca - la cinta senese di Chiusi” L’Azienda San Gregorio, dai primi anni del duemila,alleva capi di cinta senese allo stato semibrado riservando agli animali ampi spazi di bosco e terreni. Il nostro gusto, ma anche la vista e l’olfatto, saranno allietati assaggiando salumi di cinta abbinati a vini dell’Azienda. (€ 15,00 – Posti limitati - Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico tel. 0578-227667) Martedì 24 settembre “Un’ora in enoteca - vino Tacchella”: gli abitanti di Chiusi si ricorderanno quando c’era il cinema Astra, il martedì il costo del biglietto era molto ridotto e quindi vedevamo molta gente appassionata di film, da lì il nome Cine Tacchella. L’idea è quella di provare a vivere la stessa sensazione con il vino, tutti i calici al costo di €1,00 in meno. Ultimo appuntamento mercoledì 25 settembre con “Un’ora in enoteca-formaggi delle valli bergamasche". Un viaggio nelle valli bergamasche assaggiando alcuni formaggi tra i più rappresentativi del territorio in collaborazione con Paganì Antichi Sapori di Serina (BG). In accompagnamento vini dell’Azienda Agricola Il Roglio. A cura dell’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) Delegazione Siena-Arezzo (€ 15,00 – Posti limitati - Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico tel. 0578-227667).

Ultimo appuntamento dell’anteprima per giovedì 26 settembre, si inizia con la consueta apertura dell’Enoteca dei Terzieri alle ore 18:00; dalle ore 19:00 in Piazza del Comune “L’angolo Street Food dei Terzieri” con Faust Food, Tuscan street food experience, e L’Unteria, friggitoria chiusina. Dalle ore 21:30 nella Piazza di San Francesco la commedia popolare “20.000 fiorini d’oro”, uno spettacolo teatrale di Fulvio Barni a cura del Teatro Popolare Sant’Angelo e l’associazione Terzieri di Chiusi.

Venerdì 27 settembre si entra finalmente nel vivo della festa, dalle ore 18:00 in Piazza Duomo apertura dell’Enoteca dei Terzieri, dalle ore 18:00 apertura delle cantine presenti in tutto il centro storico. Dalle ore 19:00 torna “L’angolo Street Food dei Terzieri” con Faust Food, Tuscan street food experience, e L’Unteria, friggitoria chiusina. Sempre allo stesso orario è il turno della prima band itinerante della Festa, la richiesta e adorata Zastava Orkestra. Dalle ore 20:00 apertura delle tre taverne dei terzieri con specialità tipiche chiusine, cacciagione e pici 100% fatti a mano, nella stessa sera i terzieri si sfideranno in una gara culinaria. Ore 21:30 In Piazza Duomo musica live con “Tiger Roll”, dalle 22:00 in Piazza del Comune musica live con Lucy and the Walrus. Alle ore 23 circa si torna in Piazza Duomo per un djset con Just Pala che va a concludere la prima sera.

Il secondo giorno del weekend della Festa dell’Uva e del Vino inizia con l’apertura dell’Enoteca dei terzieri alle ore 16:00 e con l’apertura delle cantine dalle ore 18:00; ore 19 torna “L’angolo Street Food dei Terzieri”. Ore 19:00 seconda band itinerante della Festa la Bandanimata.

Ore 20:00 apertura delle tre taverne dei terzieri con specialità tipiche chiusine, cacciagione e pici 100% fatti a mano. Ore 21:30 in Piazza Duomo musica live con The Reggae Circus di Adriano Bono e alle ore 22:00 in Piazza del Comune musica live con I Signori della Corte. A seguire si torna in Piazza Duomo per il secondo djset del weekend con Dj Red.

La quarantunesima edizione della Festa dell’Uva e del Vino si conclude domenica 29 settembre con l’apertura delle cantine dalle ore 11:00 e l’arrivo alle ore 12:00 del “Treno Natura- il treno degli etruschi”, seguita dall’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini dei Terzieri Città di Chiusi e l’apertura per pranzo del Terziere San Silvestro.

Il pomeriggio prosegue alle ore 15:00 in Piazza Duomo con l’apertura dell’Enoteca dei Terzieri e la seconda esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini dei Terzieri della Città di Chiusi, che vanno ad aprire i giochi dei bambini dei terzieri “Giochi de’ citti e giochi del tempo che fu”.

Ore 18:00, presso l’orto vescovile, presentazione del libro “Cosimo de’ Medici. Il padre della Toscana moderna”, di Eugenio Giani. Dalle ore 19:00 torna L’angolo Street Food dei terzieri in Piazza del Comune; alla stessa ora musica live con le street band Zastava Orkestra e Castle’s Drummers. Ore 20:00 apertura delle tre taverne dei terzieri.

Dalle ore 21:30 in Piazza Duomo musica live con Borrkia e dalle ore 22:00, in Piazza del Comune, musica live con Astro Brothers Band.