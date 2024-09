Torna il Mercatino dei Ragazzi. Obiettivo: acquisto laser a CO2 per la cura dei tumori della pelle

Tra gli eventi collaterali ci sono il convegno medico scientifico e la Cittadella della Salute per la prevenzione



Grosseto: Il 6 ottobre a Grosseto torna la manifestazione di solidarietà più longeva e coinvolgente, il Mercatino dei Ragazzi organizzato dal Comitato per la Vita, l'organizzazione di volontariato nata nel 1983 con lo scopo di raccogliere fondi da donare all'ospedale Misericordia per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore. L'obiettivo da centrare con l'incasso del Mercatino è l'acquisto di un laser a CO2 per la cura dei tumori della pelle da donare alla UO di dermatologia. Come spiega il responsabile scientifico del Comitato, Roberto Dottori, “il laser a CO2 è uno strumento di altissima precisione che consente di operare in campo dermo-oncologico riducendo, quasi annullando, le cicatrici. In questo modo è possibile procedere all'asportazione nel modo più efficace assicurando ai pazienti il massimo risultato anche nel rispetto della propria estetica. Il Comitato per la Vita da sempre mette al centro le persone”.

“Spesso diciamo che fin dalla sua creazione, il Comitato ha incentrato il suo volontariato su un'idea nuova: creare grandi eventi dove le persone non sono semplici spettatori ma protagonisti attivi che si mettono in gioco per raggiungere un obiettivo – dichiara il presidente Oreste Menchetti – Tra tutti gli eventi che organizziamo e ai quali partecipiamo, il Mercatino dei Ragazzi è quello che identifica da sempre il nostro operato. Nel Mercatino i giovanissimi diventano commercianti per un giorno, vendendo giocattoli, libri, oggetti vari che appartenevano a loro e dai quali si separano per donarli a una nuova vita, quella della solidarietà. L'originalità dell'idea del Mercatino trovò subito un grandissimo seguito e – a eccezione dei due anni di Covid 2020 e 2021 – ogni prima domenica di ottobre dal 1983 il centro di Grosseto si trasforma! Ancora oggi sono centinaia i ragazzi che partecipano e migliaia le persone che aspettano di fare piccoli grandi affari. Un grazie va a tutti gli enti e le istituzioni che da sempre ci sostengono: Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Istituzione Le Mura, Pro Loco Grosseto, COESO Sds Grosseto, Banca Tema, Sei Toscana, Confraternita Misericordia Grosseto, Croce Rossa Italiana, Associazione Vigili del Fuoco in Pensione, Associazione Nazionale Polizia di Stato, UISP Grosseto , CISOM GROSSETO (Ordine DI Malta Corpo Italiano Soccorso) e, ovviamente, la Asl Toscana Sud Est.”

“Siamo davvero orgogliosi - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano - di vedere ancora una volta la nostra comunità riunirsi intorno a un evento così significativo come il Mercatino dei ragazzi. Questa iniziativa, che coinvolge attivamente i più giovani, rappresenta un vero esempio di come la solidarietà possa nascere da gesti semplici, ma profondamente incisivi. L’obiettivo di quest’anno, l’acquisto di un laser a CO2 per il reparto di dermatologia dell’ospedale Misericordia, è un traguardo importante che dimostra quanto sia fondamentale il contributo di tutti per migliorare la vita dei nostri cittadini. Ringraziamo il Comitato per la Vita e tutti i soggetti coinvolti per il loro impegno instancabile. Il Mercatino dei ragazzi - proseguono sindaco e assessore - è molto più di un evento solidale: è un’occasione di crescita per i nostri giovani, che imparano il valore della condivisione e della responsabilità civica attraverso un’esperienza concreta. In un contesto come quello odierno, è vitale educare le nuove generazioni alla cultura della solidarietà e del prendersi cura degli altri, soprattutto in un ambito delicato come quello della salute. L’Amministrazione comunale - concludono -continuerà a sostenere con forza manifestazioni come questa, che arricchiscono il nostro tessuto sociale e rafforzano i legami della nostra comunità”.

Due eventi collaterali tornano ad arricchire il Mercatino dei Ragazzi: il congresso scientifico, ormai giunto alle 18esima edizione, che si svolgerà sabato 5 ottobre alle 10.00 alla Sala Pegaso del Palazzo della Provincia; la Cittadella della Salute in piazza de' Maria realizzata da CoeSO e Asl Toscana Sud Est. Questi due eventi dimostrano la grandissima attenzione che il Comitato per la Vita dà all'aspetto della prevenzione. “Non c'è solo il Mercatino con la sua festa e i suoi colori. C'è la ricerca, c'è lo screening, c'è la cultura del prendersi cura di se stessi” - aggiunge Menchetti.

Quest'anno, nel segno del rinnovamento costante del Comitato, il manifesto del Mercatino è un piccolo gioiellino di grafica. “Un grandissimo grazie va a Studio Kalimero Marketing & Comunicazione che ha disegnato, con amore e umanità, questo splendido gruppo di bambini mentre, con il loro entusiasmo, sostengono l'Ospedale Misericordia citato nel dettaglio della nuova facciata! L'allegria dei ragazzi esplode proprio davanti alle mura di Grosseto che sono sullo sfondo rendendo il disegno ancora più coerente con la realtà. Ed è così: grazie alla gioia di tantissimi giovani commercianti, dal 1983, la nostra solidarietà è bellissima!

Alla conferenza stampa erano presenti anche Fabio Becherini direttore generale di Banca Tema, l'assessore Luca Agresti da sempre vicino al Comitato per la Vita, Valentino Bisconti vicepresidente della Provincia, Michele Dentamaro direttore del PO Misericordia, Camilla Peccianti responsabile dell'UO Dermatologia del Misericordia, Sergio Perugini presidente della UISP.





Ricordiamo ancora una volta come funziona il Mercatino: la partecipazione al mercatino è aperta a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori di Grosseto e Provincia. È consentita la vendita di qualsiasi genere di merce: giochi e giocattoli di ogni tipo, francobolli, libri e giornalini, cartoline, chincaglierie e cose simili. Le iscrizioni vengono effettuate dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di sabato 5 ottobre e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 di domenica 6 ottobre. Possono essere iscritti i ragazzi da 5 a 13 anni compiuti. Al banchino viene assegnato un numero che, per l’indispensabile riscontro, viene registrato e trascritto su un cartello consegnato al momento dell’iscrizione e che, obbligatoriamente, deve essere esposto sul banchino stesso. Inoltre, il medesimo numero verrà trascritto su un “tesserino” che dovrà essere spillato alla maglietta di ogni bambino. I ragazzi iscritti al Mercatino dovranno indossare la maglietta, apporre il cartellino con il numero del banchino ed essere presenti al banchino. Anche quest’anno abbiamo dato vita all’Isola Ecologica: un’area riconoscibile accanto alla segreteria del Comitato in piazza Esperanto, transennata e sorvegliata a partire dalle ore 17.00 della domenica 6 ottobre. Lì i ragazzi dovranno portare ciò che non hanno venduto e che non vogliono riportare a casa. A ciascun banchino saranno consegnati dal Comitato i sacchetti di Sei Toscana, all’interno dei quali i giovani commercianti disporranno il materiale che dovrà essere portato presso il centro raccolta. Il materiale raccolto sarà donato alle associazioni benefiche che ne faranno richiesta (in caso contrario, verrà ritirato la sera stessa da Sei Toscana). Così facendo raddoppiamo la solidarietà!!! I banchini si possono posizionare nella piazza solo dopo le ore 4.00 del 6 ottobre 2024.

Anche quest'anno, tra i tantissimi banchini, potrete trovare la famosissima “Fiera della solidarietà” sempre più maremmana: hanno infatti contribuito ai premi alcune delle più importanti aziende del territorio. Quindi grazie ad Apicoltura Rossi Novaro, Carrefour Grosseto via Repubblica Domenicana, Sapori di Toscana Cash&Carry, Caseificio Il Fiorino, Quicksand, Oleificio O.L.M.A., Sol Caffè Grosseto, Nicchi Frutta, MP di Paoloni, Ditta Simiani Illuminazioni, Caseificio Inno al Sole., Conad Grosseto, Panificio 900 via Telamonio, Cantina I Vini di Maremma, Consorzio Tutela Pecorino Toscano dop, Caseificio grosseto, Cantina Rosae Maris, Palmieri Easy Chic, la Lingerie intimo, Mercato Coperto Grosseto, Barbini Piante, Sfera Società Agricola, Cantina San Felo, Azienda Agricola Brilli, Consorzio Tutela Vini Maremma Toscana.