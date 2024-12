Torna il concorso “Presepe in famiglia”

Iscrizioni entro il 5 gennaio 2025

Tarquinia: Ci saranno il presepe vincitore del premio assoluto. Quello più originale. Quello che saprà meglio raccontare la storia di una tradizione secolare. L’associazione culturale Viva Tarquinia, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, lancia la nuova edizione del concorso “Presepe in famiglia”. La partecipazione è gratuita ed è aperta alle persone di tutte le età che vogliono mantenere viva una delle tradizioni più sentite del Natale. I presepi possono essere realizzati individualmente o da gruppi di persone, in casa o nelle chiese. Nel corso degli anni è diventata significativa l’iscrizione di partecipanti di comuni limitrofi e varie regioni italiane. “Il concorso, come da tradizione, vuole sottolineare quanto il presepe sia ancora diffuso e apprezzato, come simbolo di religiosità e tradizione delle feste – evidenziano dall’associazione culturale Viva Tarquinia -. Famiglie, giovani e meno giovani, artisti e appassionati potranno inviare le fotografie dei loro presepi. L’invito ad aderire è rivolto anche a chi non è di Tarquinia, perché edizione dopo edizione è cresciuto il loro numero e ci piacerebbe continuare questa bella consuetudine”. Per iscriversi occorre inviare entro il 5 gennaio 2025 una email a ass.cult.vivatarquinia@gmail.com, cui allegare delle fotografie (obbligatorie) ed eventualmente un video del presepe, il suo titolo, il nome dell’autore o i nomi degli autori, le dimensioni della rappresentazione e il materiale usato per allestirla. “La manifestazione, che riprende l’iniziativa dell’associazione Amici del Presepe, anno dopo anno è cresciuto nella qualità dei presepi proposti, spesso vere e proprie opere d’arte, e nel numero dei partecipanti – concludono dall’associazione culturale Viva Tarquinia -. La premiazione si terrà entro la fine di gennaio”.