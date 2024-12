Grande inaugurazione a Grosseto

Un traguardo significativo per la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche: oggi, nel cuore del centro storico di Grosseto, Confcommercio Grosseto ha inaugurato il nuovo Welcome Point di Vetrina Toscana, il primo spazio fisico nato nell’ambito del noto progetto della Regione Toscana, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Grosseto: Situato in Corso Carducci 25, il Welcome Point si propone come un punto riferimento per la promozione dell’enogastronomia locale e degli itinerari sviluppati nelle passate edizioni di Vetrina.

“Inauguriamo un vero e proprio strumento per valorizzare la Maremma e le aziende locali – commenta con orgoglio Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto – , offrendo loro un punto d'incontro strategico per presentare le proprie produzioni al pubblico, mettendo a loro disposizione una vetrina privilegiata nel pieno centro di Grosseto. Per la nostra associazione è un modo per rafforzare la nostra identità e la nostra presenza nel cuore della città, dando vita a uno spazio vivo e dinamico. Sicuramente sarà apprezzatissimo dai turisti. E probabilmente è qualcosa che mancava”.

Confcommercio Grosseto, nel corso degli anni, ha investito molto sull'innovazione e sull'appeal turistico dell'enogastronomia locale, creando itinerari tematici in collaborazione con le guide turistiche e ambientali professionali e i ristoratori locali. In particolare, il successo ottenuto nel 2023 con la promozione degli itinerari di Vetrina Toscana all'interno dello stand di Gustatus, ad Orbetello, ha portato all’idea di un punto fisso dove tutti, sia turisti che residenti, possano avvicinarsi alla bellezza e alla bontà dei prodotti del nostro territorio.

“Questo Welcome Point diventerà anche un luogo di incontro tra le aziende locali e il pubblico, un’occasione per presentare le proprie produzioni nel cuore della città – ha spiegato Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto. – Un'opportunità particolarmente preziosa per i produttori dei piccoli borghi della provincia, che ora potranno farsi conoscere anche nel centro di Grosseto. I Centri Commerciali Naturali dei vari paesi hanno accolto con grande entusiasmo questa possibilità, perché permette anche ai piccoli artigiani e produttori locali, come quelli che lavorano nell'olio o nel vino, di esporre i propri prodotti in un contesto prestigioso e visibile. Questo spazio non è solo un punto vendita, ma un’opportunità concreta per farsi notare, far conoscere le proprie eccellenze e costruire un legame diretto con il pubblico. Oggi si realizza un piccolo sogno. Avere uno spazio nel cuore della nostra città significa rafforzare la nostra presenza come associazione e consolidare il legame con il nostro territorio”.