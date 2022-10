Torna "Al Cassero... è Natale!" con mostra dei presepi dedicati al tema della pace

Scuole ed amatori hanno tempo per presentare i propri presepi entro il 15 novembre . Il vincitore del Concorso promosso dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto sarà l’ambasciatore della pace della Caritas Diocesana e riceverà un premio in denaro da devolvere al progetto:

Grosseto: Dopo il successo della prima edizione che ha fatto registrare oltre 10mila presenze, torna "Al Cassero... è Natale!", l’evento promosso ed organizzato dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto che, nei giorni 3 e 4 dicembre e dall’8 al 30 Dicembre ininterrottamente, trasformerà il Baluardo Fortezza delle Mura Medicee di Grosseto nel magico Villaggio di Babbo Natale. Tante le novità del ricco programma che prevede spettacoli teatrali e concerti, danze e giochi, racconti e fiabe, laboratori e visite guidate adatte al pubblico di ogni età, ma ci saranno anche alcune importanti conferme come la mostra di presepi realizzata in collaborazione con la Caritas Diocesana che quest’anno è dedicata al tema della pace nel mondo. “Presepi al Cassero per la Pace” nasce in un momento particolare in cui il concetto della pace è più che mai sentito ed attuale. Per questo, il messaggio di pace lanciato da questa iniziativa vuole essere un’espressione di vicinanza a tutte le popolazioni che nel mondo sono vittime dirette ed indirette della guerra.

“Il presepe è di per sé un esplicito richiamo alla pace ed alla dimensione di fede del Natale e proprio per questo l’Istituzione “Le Mura” e la Caritas Diocesana di Grosseto vogliono offrire una vetrina di assoluto pregio ai presepi realizzati dalle scuole e dagli appassionati.” Questa la dichiarazione di presentazione dell’iniziativa da parte di Alessandro Capitani, Presidente dell’Istituzione “Le Mura”.

“Un’arte antica, quella di mettere in scena la nascita di Gesù; un’arte che nei secoli, da quando San Francesco realizzò il primo presepe a Greccio, si è diffusa nel mondo e che ogni anno assume una valenza che sopravanza ogni piccola meschinità del mondo. La nascita di Gesù è per ciascuno di noi un simbolo e chi rappresenta, attraverso le proprie mani, questo momento, cerca di lanciare un messaggio a se stesso e al mondo. Un messaggio di pace e di ricerca di quella serenità che dovrebbe abbracciare tutto il mondo”. Queste le parole di Don Enzo Capitani della Caritas Diocesana di Grosseto.

La novità di quest’anno è che il Concorso si articolerà in due sezioni: una dedicata alle scuole ed una agli amatori ed artigiani. Il vincitore di quest’ultima sezione riceverà in particolare un piccolo buono da spendere per acquistare materiale utile alla costruzione di un futuro presepe, ma soprattutto sarà “Ambasciatore della Pace”. L’autore del miglior presepe della sezione amatori sarà quindi protagonista di un gesto di grande solidarietà; grazie infatti alla disponibilità manifestata da alcuni soggetti che collaborano con l’Istituzione “Le Mura” all’organizzazione dell’evento natalizio, riceverà, oltre ad un piccolo buono spesa, un ulteriore premio che sarà devoluto a Suo nome a favore di un progetto di sostegno alle popolazioni colpite in ogni parte del mondo dalla guerra.

La partecipazione alla realizzazione ed esposizione dei presepi è aperta a tutti: privati, famiglie, associazioni, organizzazioni, gruppi, istituzioni pubbliche, parrocchie, scuole, centri ricreativi. I presepi dovranno avere una misura minima circa 1 metro x 50 cm., ma saremo veramente lieti di accogliere anche presepi di dimensioni più grandi. È necessario iscriversi entro il 15 novembre e consegnare le opere dal 21 al 30 novembre.

Per informazioni ed iscrizioni contattare i seguenti numeri dell’Istituzione “Le Mura”: 0564/488083/084/946 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o scrivere a lemura@comune.grosseto.it. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito https://lemuradigrosseto.it sezione rassegna stampa. La mostra dei presepi si inaugurerà il 3 dicembre e resterà aperta fino al 30 dicembre.