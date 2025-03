Politica Toponomastica, Rossi (FDI): “Grosseto avrà via dedicata a generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” 26 marzo 2025

Grosseto: “Nel corso dell’ultimo consiglio comunale della città di Grosseto che si è celebrato lunedì 24 marzo, l’assise consiliare ha approvato all’unanimità una mozione per intitolare una via al generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, simbolo dello Stato nella lotta contro la mafia, barbaramente ucciso durante un agguato a Palermo nel settembre del 1982, assieme alla moglie Emanuela Setti Carini e all’agente di scorta della polizia di stato Domenico Russo”. “Finalmente tutta la città rende omaggio, con l’intitolazione di una via cittadina o un luogo, a un uomo delle istituzioni, che ebbe la grande intuizione di osservare il fenomeno mafioso e fare la guerra alla mafia a 360 gradi. La mafia e i mafiosi temevano il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ne temevano l’esperienza, il coraggio e la grande capacità operativa. Bastarono poche e precise dichiarazioni all’indomani del suo insediamento per prendere atto che il prefetto Dalla Chiesa aveva compreso le nuove dinamiche mafiose e i pericolosi intrecci con la così detta zona grigia, esattamente quello che aveva consentito alle famiglie mafiose di consolidare la propria forza e di fare un salto di qualità nelle attività illecite. Pertanto, quale modo migliore per onorare la memoria di Carlo Alberto Dalla Chiesa, con l’intitolazione di una strada cittadina, affinché la memoria e il suo sacrificio non venga mai dimenticato.”. È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, assessore alla toponomastica del comune di Grosseto. Seguici



