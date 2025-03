Grande successo per la kermesse dedicata al gatto Mao a Grosseto

Grosseto: Si è conclusa con una grande partecipazione la kermesse dedicata alla figura del gatto Mao, che ha visto la sala Eden protagonista di un’esposizione unica, realizzata grazie agli elaborati, sia pittorici che fotografici, giunti dal contest lanciato dall’Amministrazione comunale.

L’esposizione, inaugurata venerdì 28 marzo alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’assessore agli Affari Animali Erika Vanelli, dell’assessore all’Istruzione Angela Amante, che ha collaborato attivamente con le scuole grossetane, e della consigliera comunale Simonetta Baccetti, ha visto protagonisti oltre 500 scatti fotografici, 50 opere pittoriche e 18 proposte del Polo Bianciardi. Questi ultimi contribuiranno alla realizzazione di una statuetta del gatto Mao, così come proposto dalla consigliera Baccetti, che sarà collocata in una delle piazze del centro storico grossetano.

Il contest, che ha registrato oltre 10mila interazioni sui social in poco più di un mese, ha avuto un forte impatto sulla cittadinanza. Numerosa è stata la partecipazione all’inaugurazione e al successivo convegno, che ha approfondito il rapporto tra uomo e gatto. Il convegno, tenuto dalla dottoressa Barbara Vieri, già presidente dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Grosseto, e dalla cittadina appassionata del settore Mirella Rossi, ha suscitato interesse tra i giovani studenti.

L’esposizione è rimasta aperta per due giorni, accogliendo un pubblico entusiasta di visitare la mostra e vedere i propri elaborati esposti.

Il momento culminante della manifestazione è stata la premiazione odierna, che ha visto la partecipazione del sindaco Vivarelli Colonna e di Serena Talluri, in rappresentanza di PetStore Conad. I vincitori, tre per categoria, sono stati premiati con carte prepagate spendibili presso il punto vendita di via Castiglionese: 200 euro per il primo classificato, 100 euro per il secondo e 50 euro per il terzo.

I premiati nelle rispettive categorie sono:

Categoria pittura:

• Primo classificato: Pietro Corridori

• Secondo classificato: Sabrina Cultrera

• Terzo classificato: Alessandra Pacini

Categoria fotografia:

• Primo classificato: Massimiliano Terranzani

• Secondo classificato: Barbara Sandano

• Terzo classificato: Veronica Simonetti

“Questa manifestazione è stata un’importante occasione per celebrare la figura del gatto Mao, un simbolo che unisce la cultura, l’arte e l’amore per gli animali - commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. È stato emozionante vedere la cittadinanza così coinvolta. Continueremo a promuovere eventi che favoriscano la partecipazione e il senso di comunità”.

Soddisfatta anche Serena Talluri, rappresentante di PetStore:

“Siamo molto felici di aver contribuito a questa iniziativa. È stato un piacere supportare un evento che celebra la creatività e il legame speciale che ogni giorno milioni di persone hanno con i loro gatti. La partecipazione è stata straordinaria, e ci auguriamo che la statuetta del gatto Mao in una delle piazze di Grosseto diventi un simbolo per la città”.