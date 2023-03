Tirreno Adriatico: domani l'arrivo della tappa. Vedi le modifiche al traffico

Il traffico veicolare, intorno al circuito finale della tappa, subirà delle modifiche tra le 14 e le 16.30.



Grosseto: La Tirreno Adriatico arriverà a Follonica domani 7 marzo. Il traffico veicolare, intorno al circuito finale della tappa, subirà delle modifiche tra le 14 e le 16.30. L'ordinanza preparata dal Comune di Follonica prevede un blocco del traffico che si estende per un arco temporale molto ampio, ovvero tra le 13 e le 18. Questo è stato previsto per andare incontro alle esigenze dei corridori ma, in realtà, le chiusure saranno limitate alle ore comprese tra le 14 e le 16.30.





Inoltre, per la giornata di domani, è previsto il termine delle lezioni alle 12.45 in tutti gli istituti scolastici ed educativi, compreso il Nido d'Infanzia comunale, le scuole per l'infanzia, le primarie e secondarie di primo e secondo grado.

L'obiettivo dell'Amministrazione è creare il minor disagio possibile alla cittadinanza, garantendo comunque la sicurezza della manifestazione. Gli amministratori chiedono comprensione per i disagi che si creeranno per il passaggio della corsa. La Tirreno Adriatico non è solo una grande competizione sportiva e rappresenta anche una vetrina importante per la città e per il territorio. Durante le dirette di Rai2 e di Eurosport1 verranno infatti mostrate delle clip in cui verrà raccontata la storia di Follonica e gli aneddoti a lei collegati. Le riprese permetteranno di far conoscere la città anche attraverso la telecronaca, durante la quale vengono raccontati gli aneddoti e la storia delle varie città che ospitano la famosa competizione.

Per i dettagli relativi alle modifiche della circolazione e della chiusura delle strade consultare la pagina web del Comune di Follonica al seguente link: https://bit.ly/3SHr33f