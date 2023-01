Finanza Tiemme amplia la flotta: scendono in strada nuovi bus per il noleggio 10 gennaio 2023

10 gennaio 2023 163

Redazione Gli autobus, sicuri, confortevoli e a basso impatto ambientale, hanno una capienza di 55 passeggeri. Il servizio è attivo su prenotazione sul sito www.tiemmespa.it Grosseto: Sicuri, confortevoli e a basso impatto ambientale. Tiemme Toscana Bybus inaugura il 2023 con due nuovi mezzi che si aggiungono alla flotta per il noleggio a media e lunga percorrenza in Italia e all’estero. I veicoli, firmati ‘Mercedes Tourismo RHD’, uniscono il massimo livello di comfort e affidabilità a una straordinaria sicurezza per passeggeri e autisti. Il servizio è attivo su prenotazione al sito www.tiemmespa.it nella sezione ‘Noleggio’.

“È con grande soddisfazione – commenta Guido Delmirani, presidente Tiemme – che iniziamo il nuovo anno allargando il nostro servizio di noleggio per clienti di tutta Italia. Abbiamo scelto i mezzi con cura, rimanendo fedeli ai capisaldi della nostra azienda: modernità, sicurezza e comodità. I nuovi veicoli sono inoltre dotati di motori euro 6.2 che riducono notevolmente le emissioni inquinanti. Viaggiare con Tiemme significa anche rispettare l’ambiente e ogni giorno intraprendiamo questa ‘strada’ con grande serietà e concretezza”. Gli autobus ‘Mercedes Tourismo RHD’ hanno una capienza di 55 passeggeri e sono dotati di ogni tipo di comodità. I viaggiatori hanno infatti a disposizione sedili gran turismo, rete Wi-Fi e prese Usb in ogni postazione. I mezzi sono dotati di un impianto di climatizzazione di ultima generazione con filtri che purificano l’aria. Il ‘Tourismo’ è inoltre un veicolo ‘dal cuore verde’: grazie al motore euro 6.2, garantisce una produzione minima di inquinamento atmosferico e acustico.

