The Beach @ Marina di Scarlino punta sulla live music

Scarlino: The Beach Luxury Club @ Marina di Scarlino continua a puntare sulla musica dal vivo per i suoi emozionanti dinner show. Spesso sul palco salgono band di riferimento e sono già in programma eventi davvero da non perdere a metà tra musica ed intrattenimento.



Venerdì 28 giugno sul palco sale sul palco Rudy Smaila: figlio d'arte, sa sempre come coinvolgere il suo pubblico con canzoni ed energia e si esibisce con continuità nei top club italiani (Covo di Nord Est, Twiga, etc). Con lui sul palco c'è il fido Max Sestu, chitarrista e cantante di grande esperienza. Per Rudy Smaila è la prima performance a Marina di Scarlino.

E' poi in programma anche un'altra 'prima', questa volta per venerdì 19 luglio. Al The Beach Luxurry Club @ Marina di Scarlino in questa data va sul palco la Alex Belli Band. La formazione propone con l'energia del celeberrimo personaggio tv un concerto a base di puro divertimento, grazie alle canzoni di Battisti, Ligabue e tanti altri artisti. Al sax c'è Piero Billeri, uno dei più stimati professionisti italiani del sax, capace di suonare con star come Eros Ramazzotti, Moby, James Brown, Zucchero, Biagio Antonacci, Enzo Jannacci, Nek, Finardi, Gigi D’Alessio. Con loro tanti altri musicisti di livello assoluto, quelli della AXBband.

Creato e gestito dall’imprenditore viareggino Manuel Dallori, The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento che prende vita in spazi aperti dal mattino alla notte. Propone cucina raffinata, presentata in un contesto unico, con piatti di ispirazione mediterranea e fusion, dinner show internazionali e party che finiscono solo alle ore piccole. Prende vita tutto l’anno a Sharm El Sheikh presso e dalla primavera all'autunno a Santa Flavia (Palermo). In Toscana ecco due nuove aperture nell'estate '24: Greg on the Beach a Forte dei Marmi e The Beach @ Marina di Scarlino.