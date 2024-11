Terza vittoria in Coppa Italia per il Circolo Pattinatori di Serie B

Grosseto: Vince ancora la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto che nella quarta giornata della fase eliminatoria di Coppa Italia sulla pista del Super Glanz Prato, con il risultato di 10-7. I ragazzi, allenati per l’occasione da Emilio Minchella, hanno così bissato il successo della scorsa settimana, incontrando qualche difficoltà in più per avere ragione dei lanieri, rispetto al 17-2 casalingo. Marco Bianchi, ancora una volta il mattatore assoluto in casa Cp con sei reti (19 le segnature in questo inizio di stagione), ha portato Grosseto sul 2-0, ma l’immediata reazione locale porta sul 2-2. I grossetani riprendono in mano la partita, grazie anche alle prestazioni di Riccardo Bruzzi e Alessandro Bardini, autori di una doppietta a testa, e vanno al riposo sul risultato di 6-2.

Nella ripresa il Prato arriva fino al 6-7, prima di una nuova accelerazione dei Pattinatori, che vincono la terza partita delle quattro disputate. Un inizio di annata convincente per Bruzzi e compagni che il prossimo 24 novembre si giocheranno la qualificazione al turno successivo sulla pista di Casa Mora contro la Blue Factor Castiglione.

C.P. GROSSETO: Marinoni, Bruzzi (2), Cardi (2), Bardini (2), Montomoli, Giusti, Burroni, Bianchi (6, 19 in quattro gare). Allenatore Emilio Minchella.