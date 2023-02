Sport Terza categoria. Il trio di testa vince e tutto rimane immutato in vetta 5 febbraio 2023

5 febbraio 2023 122

122

Redazione Grosseto: In vetta alla graduatoria tutto rimane immutato. Dietro in zona play-off la bagarre diventa sempre più serrata. Questi i risultati del diciottesimo turno e la classifica generale. Risultati: Maglianese-Civitella 1-0, Batignano-Alta Maremma 2-2, Capalbio-Braccagni 2-4, Orbetello Sc-Castiglionese 1-2, Paganico-Sticciano 6-2, Atletico Grosseto-Semproniano 3-0, Marsiliana-Scansano 2-0. Riposa: Pitigliano. Classifica: Marsiliana 41, Castiglionese, Maglianese 37, Pitigliano 31, Scansano 28, Paganico 27, Orbetello Scalo 26, Alta Maremma 25, Braccagni 23, Capalbio 19, Sticciano 18, Batignano 15, Civitella, Atletico Grosseto 12, Semproniano 0.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Terza categoria. Il trio di testa vince e tutto rimane immutato in vetta Terza categoria. Il trio di testa vince e tutto rimane immutato in vetta 2023-02-05T19:45:00+01:00 104 it Terza categoria. Il trio di testa vince e tutto rimane immutato in vetta alla graduatoria PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-terza-catogoria-Atlet-GR-Semproniano-6.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-terza-catogoria-Atlet-GR-Semproniano-6.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 05 Feb 2023 19:45:00 GMT