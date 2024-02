Terremoto Lega, Baldini: "Arturo Bartoletti e' il nuovo commissario comunale della lega di Grosseto”

Massimiliano Baldini: Commissario provinciale Lega Grosseto: "Sostegno assoluto al sindaco Francesca Travison per la sua riconferma a Scarlino"

Grosseto: "Nel corso della riunione che ho tenuto ieri nella sede provinciale del partito, ho provveduto a formalizzare e comunicare la nomina del Commissario Comunale della Lega di Grosseto nella persona di Arturo Bartoletti". Cosi' interviene il Consigliere Regionale Massimiliano Baldini, Commissario Provinciale della Lega di Grosseto.

"Ho chiesto ad Arturo Bartoletti, proprio in virtu' delle sue qualita' politiche e dell'esperienza che e' in grado di vantare da tanti anni sul campo, un particolare impegno teso a due obiettivi fondamentali: il dialogo e l'ascolto di tutti gli iscritti, di tutti gli eletti e di tutti coloro che rappresentano la Lega in ruoli di primo e secondo grado del governo della citta' ed il massimo rispetto delle normative che regolano la vita del nostro partito. Ovviamente - continua il Commissario Provinciale della Lega di Grosseto - proprio insieme ad Arturo Bartoletti ed a tutti i dirigenti ed eletti del partito nei loro rispettivi ruoli, siamo altresi' impegnati nel preparare l'imminente tornata elettorale provinciale dove il centrodestra ha serie possibilita' di cogliere risultati importanti e dove i rispettivi candidati sono chiamati ad intercettare il maggior consenso possibile.





In quest'ottica, ho altresi' indicato alla coalizione di maggioranza il nominativo di Andrea Di Meglio che avra' il compito, per la Lega, di sedere al tavolo degli alleati che si occupera' degli aspetti tecnici necessari alla preparazione della lista che sara' depositata per concorrere al rinnovo del Consiglio Provinciale. Ho poi iniziato a mettere mano ad alcuni ruoli strategici del partito, confermando Luca Grisanti come Responsabile Enti Locali Provinciale e Gino Tornusciolo (nella foto) quale Responsabile Organizzativo sempre provinciale, riservandomi nei prossimi giorni, anche all'esito del lavoro che svolgera' il nuovo Commissario di Grosseto insieme ai Segretari Comunali delle altre sezioni, di recepire le loro indicazioni cosi' come le istanze di chi intende impegnarsi con entusiasmo e dedizione e provvedere alle ulteriori e numerose nomine dell'organigramma della Lega provinciale di Grosseto.

Insomma, il cantiere della Lega si rimette in moto per l'intera provincia di Grosseto - conclude Massimiliano Baldini - che ci vedra' lavorare senza pause fino a giugno quando torneremo a rinnovare le amministrazioni di ben 14 comuni - fra i quali la riconferma del nostro Sindaco Francesca Travison a Scarlino e' per l'intera Lega provinciale di Grosseto un punto assolutamente fermo sul quale ho gia' chiesto ai miei omologhi provinciali alleati garanzie totali come punto di caduta anche di valenza regionale - ed a sostenere Susanna Ceccardi con le numerose iniziative gia' in cantiere, affinche' sia confermata ancora una volta Europarlamentare e leader di punta della Lega Toscana.