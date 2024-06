“Terramara”, presentato il festival di cinema itinerante realizzato da Agape Odv e Comune

Orbetello: Presentato il festival di cinema itinerante Terramara, progetto realizzato dall’associazione Agape Odv, con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello. La presentazione si è tenuta nella sala del consiglio del Comune di Orbetello alla presenza dell’assessore alla cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, e di una delegazione di rappresentanti di Agape Odv: il vice presidente Marco Franci , i consiglieri Chiara Caggiula e Simone Ferrini e il socio volontario Filippo Cerri.



«TERRAMARA - Festival di Cinema e Folklore – spiegano da Agape - è un festival di cinema itinerante in Maremma legato ai concetti di cultura popolare, comunità, tradizione e futuro che si svolgerà nel Comune di Orbetello tra giugno e settembre 2024. Il Festival prevede di recuperare i discorsi della tradizione attualizzandoli, unendo conferenze, presentazioni e incontri laboratoriali a proiezioni cinematografiche in location inusuali e legate al mondo contadino e rurale: aziende agricole, poderi, paesi, trasformandoli in una vera e propria arena cinematografica all’aperto».

«L’esperienza cinematografica – aggiungono dall’associazione - diventa motore di partecipazione collettiva con il fine di produrre discorsi relativi alle tematiche del territorio, della tradizione popolare, dello sviluppo, della necessità del racconto e della condivisione di storie. TERRAMARA è un progetto di Agape ODV e Progetto Chinino, con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello e con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Arti Visive 2024. La direzione artistica è andata a Filippo Cerri, il Direttore Organizzativo e Responsabile della Comunicazione è Simone Ferrini».

«Da parte nostra come amministrazione comunale – spiega l’assessore Ottali – abbiamo accolto con entusiasmo il progetto che coinvolge molti dei luoghi rurali più importanti del nostro territorio e ne abbiamo condiviso modalità e obiettivi. E’ molto importante, infatti, che attraverso la riscoperta delle nostre radici culturali e delle nostre tradizioni, si creino occasioni di socialità e di confronto, capire da dove veniamo per ragionare insieme su dove stiamo andando».

«Una prima edizione – conclude Ottali – che ci auguriamo riscontri molto successo di partecipazione, non solo da parte dei nostri concittadini, ma che sia apprezzato anche da chi sceglie il nostro territorio per finalità turistiche. Ci impegneremo affinché Terramara diventi un’altra delle pietre miliari che caratterizzano l’offerta culturale del nostro territorio e ringraziamo moltissimo l’associazione Agape Odv e tutti i volontari che ne fanno parte per proporre e portare avanti dei progetti di così grande spessore».

Gli appuntamenti del festival sono: