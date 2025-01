Sport Tennis.. Manutenzione straordinaria per l’impianto sportivo di via Cimabue 10 gennaio 2025

Grosseto: La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo presentato dal concessionario per la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di tennis di via Cimabue. L’intervento, che prevede un investimento di circa 162mila euro a carico del Circolo tennis Grosseto Asd, sarà completato entro il 2025. I lavori comprenderanno la rimozione e sostituzione delle recinzioni esistenti, il rifacimento del manto del campo polivalente con una nuova superficie che garantirà migliori prestazioni e durabilità, oltre all’installazione di una copertura moderna e funzionale. “Quest’opera rappresenta un passo importante per valorizzare ulteriormente le strutture sportive del territorio e favorire la pratica dello sport per cittadini di tutte le età – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -. Grazie alla società concessionaria che se ne fa carico andiamo a migliorare la qualità e la fruibilità dell’impianto, adeguandolo agli standard più recenti sia dal punto di vista tecnico che di sicurezza”. Soddisfatto anche l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi: “Si tratta di un progetto importante che migliorerà significativamente una nota struttura sportiva della nostra città. Con questi lavori sarà possibile offrire opportunità superiori a tutti gli sportivi e appassionati di tennis che frequentano il centro”. Seguici



