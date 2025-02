Teatro: "parlami d'amore, quando la radio cantava la vita"

In scena al De Filippo di Cecina un nuovo spettacolo di Costanza di Quattro, con Mario Incudine

Cecina: Dopo gli ultimi due sold out, prosegue senza sosta la stagione teatrale al De Filippo di Cecina promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. In scena venerdì 7 febbraio alle ore 21 Mario Incudine accompagnato da Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica con "Parlami d’amore. Quanto la radio cantava la vita", di Costanza Di Quattro. Un viaggio fatto di musica e parole, di tenerezza e di ironia, di amarcord e di aneddoti.

Tra il 1918 e il 1940 la produzione musicale italiana ebbe una straordinaria evoluzione. La nascita delle radio contribuì ad ampliare il pubblico degli ascoltatori e a diffondere sensibilmente la musica all’interno delle case italiane rendendola un “affare” comune e condiviso. Con questo spettacolo, e con il racconto di alcuni dei pezzi più belli di quegli anni, va in scena non soltanto uno spaccato di storia della musica italiana ma soprattutto uno spaccato di “storia patria”. Poiché la musica, da sempre, diventa il paradigma di una nazione e di un pensiero.

Un omaggio alla canzone d’autore di quegli anni, un repertorio poco battuto, ma ricco di fascino e di bellezza, con testi modernissimi, melodie indimenticabili e armonie ardite.

La stagione proseguirà poi martedì 25 febbraio con Paolo Nani in “La lettera”.

Info biglietteria cell. 347 1303148 - mail: defilippoteatro@gmail.com

Orari: martedi, mercoledi 16 - 19, giovedi, venerdi 10 - 12 e 16 - 19, nei giorni di spettacolo dalle ore 9 fino ad inizio spettacolo.

I biglietti sono acquistabili on line su Live Ticket.